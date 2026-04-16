Pécsi Ármint a Puskás Akadémiától szerezte meg a Premier League-címvédő Liverpool, amely a Transfermarkt adatai szerint több mint másfél millió euróért cserébe vásárolta meg a játékjogát. A 21 éves magyar kapus tétmérkőzésen még nem lépett pályára a felnőttek között, de az U21-es csapatban remek teljesítményt nyújt, és ez Spanyolországban is nagy feltűnést keltett.

Pécsi Ármin a Liverpool legnagyobb sztárjaival készül

A Liverpool valóban megválhat a magyar kapustól?

A spanyol AS című lap csütörtökön számolt be arról, hogy Sevilla két kapust is szeretne igazolni a mostani szezon után, az egyik kiszemelt pedig a Liverpool utánpótlás-válogatott játékosa, Pécsi Ármin lehet. Mint írják, a Budapesten is Európa-ligát nyert együttesnek van problémája a kapusposzton, hiszen Ørjan Nyland szerződése lejár, Odiszéasz Vlahodímosz pedig minden bizonnyal visszatér Angliába, így erősítésre lesz szükség a nyáron.

Ez lehet Pécsi, aki 190 centiméteres magasságával nagyon magabiztosan mozog a levegőben, miközben a reflexei is gyorsak. Lábbal is jó, az angol utánpótlás-bajnokságban pedig több mérkőzést is a védései döntöttek el.

🇭🇺 Ármin Pécsi has prevented 2.01 expected goals in his last three games for Liverpool in the Premier League 2 making 10 saves.



He’s also been nominated for Player of the Month in January.



A fantastic shot-stopper 🧤pic.twitter.com/9Asn6yNcmO — Bence Bocsák (@BenBocsak) February 10, 2026

Az AS szerint Pécsi egy másik, tapasztaltabb kapussal érkezne meg, de a terveket még nagyban befolyásolhatja, ha a Sevilla esetleg kiesik az élvonalból. Az andalúz csapat jelenleg a 16. a La Ligában, két ponttal beelőzve a már kiesőhelyen tanyázó Elchét.

Viszont a Liverpool átigazolási politikáját ismerve aligha lehet szó Pécsi tényleges távozásáról, sokkal inkább tűnik valószínűbbnek egy kölcsönszerződés, hogy a magyar játékos további tapasztalatokat gyűjtsön a felnőttek között.