Erőteljesen hazabeszélt Christophe Dugarry a PSG-Liverpool párharc előtt. A két csapat a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében találkozik egymással, az egykori világ- és Európa-bajnok francia támadó szerint a sorozat címvédője már az első meccsen eldönti a továbbjutást Szoboszlai Dominikék ellen.

A Liverpool nem számíthat könnyű csatára a PSG ellen

Dugarry megalázóan beszélt a Liverpoolról

A Bordeaux, a Milan és a Barcelona korábbi játékosa meglehetősen arrogánsan nyilatkozott a szerdai találkozó előtt.

Vérfürdő lesz. Őszintén szólva, ez gyerekjáték lesz. A Liverpool katasztrofális állapotban van.

Nem mondanám, hogy rossz játékosaik vannak, de nem működnek jól együtt. Véleményem szerint óriási a színvonalbeli különbség a két csapat között. Úgy gondolom, hogy a PSG már az első mérkőzésen eldönti a negyeddöntőt” – mondta Dugarry, majd még nagyobbat rúgott a Liverpoolba.

🚨🔴 World Cup winner Christophe Dugarry expects a massacre at the Parc des Princes from PSG in their Champions League quarter-final when they take on Liverpool ✅:



“It’s going to be a walk in the park, honestly. Liverpool are disastrous. 14 wins, 10 losses, and 7 draws since… pic.twitter.com/r1gHASoqpd — Goaldata - Liverpool Zone (@LiverpoolZNE) April 6, 2026

Látták már a Liverpoolt játszani? Katasztrofálisak! Nincs erejük, semmijük sincs. Technikailag jó játékosaik vannak, nem ügyetlenek, de csigalassú tempóban játszanak.

Ha megnézzük, milyen intenzitással játszik ma a Paris Saint-Germain… a két csapat között nincs összehasonlítási alap. Mészárlás lesz! Mészárlás lesz!” – mondta fenyegetően az 54 éves futballista.

A PSG-Liverpool párharc pikantériája, hogy a két klub tavaly is találkozott egymással a kieséses szakaszban, akkor a 16 között a franciák meglepetésre kiejtették az addig szárnyaló Vörösöket, s végül meg sem álltak a BL-győzelemig. Ezúttal ugyanúgy Párizsban lesz az első meccs, mint egy éve, de most tekintve a két együttes formáját, valóban meglepetés lenne, ha Arne Slot csapata ismét győzelemmel távozna, mivel az idény során nem először került komolyabb hullámvölgybe.