Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Jön az űrháború, döbbenetes dologra készül Ukrajna

Áfrolyam

Történelmi szint közelében a forint az euróval szemben

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Link másolása
Vágólapra másolva!
Felépült sérüléséből a Paris Saint-Germain sztárja. A címvédő PSG egyik legjobbja pályára léphet a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóján, ez pedig nem éppen jó hír a Vörösök számára.

A Liverpool kétgólos vereséget szenvedett Párizsban, Arne Slot együttesének az Anfield Roadon kellene megfordítania a címvédő PSG elleni BL-párharcot.

Dominik Szoboszlai (LFC) and Khvicha Kvaratskhelia (PSG) in action during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 8 First Leg match between Paris Saint-Germain and Liverpool FC at the Parc des Princes Stadium in Paris, on April 08, 2026. Photo Jean-Marie Hervio / KMSP (Photo by HERVIO Jean-Marie / KMSP via AFP)
A Liverpoolnak kétgólos hátrányból kellene fordítania a PSG ellen
Fotó: HERVIO JEAN-MARIE / KMSP

Szoboszlai Dominikék tehát nagy bravúrra készülnek kedd este, ám nem jó hír számukra, hogy az ellenfél BL-győztes sztárja újra bevethető.

Bradley Barcola játszhat a Liverpool ellen

A párizsi mérkőzést sérülés miatt kihagyta a franciák 23 éves szélsője, a villámgyors és remekül cselező Bradley Barcola

A válogatott futballista azonban felépült, így Luis Enrique vezetőedző számol vele az Angliába utazó keretben. 

Barcola minden sorozatot figyelembe véve 38 mérkőzésen 12 gólt szerzett és 6 gólpasszt adott az idényben, a BL-ben 12 találkozón 2+3 a mutatója ebben a két kategóriában. 

Barcola visszakerült a keretbe, de nem utazik Liverpoolba a két és fél hónapja térdsérüléssel kezelt Fabián Ruiz, 

valamint a combproblémákkal küzdő fiatal szélső, Quentin Ndjantou.

A Liverpool-PSG párharc továbbjutója a Real Madriddal vagy a Bayern Münchennel találkozik az elődöntőben, míg a másik ágon az Arsenal vagy a Sporting Lisszabon vár az Atlético Madrid-Barcelona párharc győztesére.

  • Kapcsolódó cikkek
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
