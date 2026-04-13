A Liverpool kétgólos vereséget szenvedett Párizsban, Arne Slot együttesének az Anfield Roadon kellene megfordítania a címvédő PSG elleni BL-párharcot.
Szoboszlai Dominikék tehát nagy bravúrra készülnek kedd este, ám nem jó hír számukra, hogy az ellenfél BL-győztes sztárja újra bevethető.
Bradley Barcola játszhat a Liverpool ellen
A párizsi mérkőzést sérülés miatt kihagyta a franciák 23 éves szélsője, a villámgyors és remekül cselező Bradley Barcola.
A válogatott futballista azonban felépült, így Luis Enrique vezetőedző számol vele az Angliába utazó keretben.
Barcola minden sorozatot figyelembe véve 38 mérkőzésen 12 gólt szerzett és 6 gólpasszt adott az idényben, a BL-ben 12 találkozón 2+3 a mutatója ebben a két kategóriában.
Barcola visszakerült a keretbe, de nem utazik Liverpoolba a két és fél hónapja térdsérüléssel kezelt Fabián Ruiz,
valamint a combproblémákkal küzdő fiatal szélső, Quentin Ndjantou.
A Liverpool-PSG párharc továbbjutója a Real Madriddal vagy a Bayern Münchennel találkozik az elődöntőben, míg a másik ágon az Arsenal vagy a Sporting Lisszabon vár az Atlético Madrid-Barcelona párharc győztesére.
