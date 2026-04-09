A PSG-Liverpool párharc angilai visszavágója akár formalitás is lehetne, ha a párizsi mérkőzés végén tizenegyest kapott volna Luis Enrique együttese – vallják a dühös francia szurkolók. A hosszabbítás perceiben Nuno Mendes tört be a 16-oson belülre, ám a mögötte futó Ibrahima Konaté fellökte a portugál válogatott balhátvédet. A játékvezető sípja azonban néma maradt, ez pedig óriási felháborodást váltott ki hazai oldalon.

A Liverpool védője ellökte ellenfelét, de a bíró nem adott 11-est

Tizenegyes járt volna a PSG-nek a Liverpool elleni BL-rangadón?

A kétgólos előny is elegendő lehet a továbbjutáshoz, de a PSG akár 3-0-ra is nyerhetett volna, amennyiben 11-est kap, és azt gólra váltja a hosszabbításban.

A francia szurkolók szerint José María Sánchez Martínez játékvezető hatalmas hibát követett el, amely a továbbjutást is befolyásolhatja.

Konaténak Zaire-Emeryvel szemben a második félidőben volt egy olyan megmozdulása, amit a videoszobában visszanéztek, de azért nem járt büntető, viszont a PSG-drukkerek szerint a másik esetben tizenegyest kellett volna ítélni. Ezt a szituációt azonban vissza se nézte a VAR, emiatt aztán hőbörögni kezdtek a dühös francia szurkolók.

Konaté miatt kiborultak a PSG-szurkolók

Őrjöngenek a PSG szurkolói

„Konate 0 sárga lapot kapott és 0 tizenegyest fújtak be ellene. Le a kalappal a mester előtt!” – puffogott egy csalódott kommentelő. Egy másik PSG-szurkoló így dühöngött: „Konate két évvel egymás után 100%-os tizenegyest érő szabálytalanságot követ el, és a bíró teljesen érthetetlen módon egyiket sem ítéli meg.”

LiVARpool. Ennek büntetőnek kellett volna lennie, egyértelműen Konate lökte meg Mendest”

– hangzott egy másik gúnyos kritika.

A PSG és a Liverpool párharcának angliai visszavágóját jövő kedden játsszák. A BL döntőjét május 30-án a Puskás Arénában rendezik.