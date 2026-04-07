Megtartotta utolsó edzését, mielőtt elindul Párizsba a Liverpool. A Liverpool edzésén 23 játékos vett részt, köztük három magyar is, hiszen Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik mellett ott volt Pécsi Ármin is.

A Liverpool 23 játékossal edzett a Paris Saint-Germain elleni idegenbeli mérkőzés előtt. A tréningen Kerkez kapott egy váratlan zuhanyt, hiszen mellette indult be egy locsoló, de örömhír a Liverpool-szurkolóknak, hogy Alexander Isak látszólag teljes értékű munkát végzett. Szoboszlai Dominik is ott volt a többiek között a hétvégi, City elleni fiaskó után.

Fotó: PETER POWELL / AFP

A Liverpool a BL-ben mentheti meg a szezonját

A sajtó a szokásoknak megfelelően 15 percig követhette a csapat bemelegítését az európai kupameccs előtt, majd elhagyták a pályát, hogy a játékosok zavartalanul készülhessenek a Bajnokok Ligája-negyeddöntőre.

A Kirkbyben tartott edzésen három akadémista is csatlakozott a kerethez: Kieran Morrison, Pécsi Ármin és Calvin Ramsay is részt vett Arne Slot foglalkozásán. Ramsay biztosan nem utazik a csapattal, mivel nem szerepel az UEFA A-listáján, és a B-listára sem nevezhető, ugyanez igaz Pécsi Árminra is.

A 19 éves Morrison viszont akár a kispadra is leülhet, ahogy erre már háromszor volt példa az idei európai szereplés során.

A legnagyobb figyelmet Alexander Isak visszatérése kapta. A Liverpool rekordigazolása múlt csütörtökön már teljes értékű edzésmunkát végzett, de még nem volt elég fitt a Manchester City elleni mérkőzésre. A remények szerint viszont a PSG ellen már bevethető lesz.

Az edzés egyik vicces jelenete volt, amikor Kerkezt elkapta a locsolórendszer, így alaposan elázott.

