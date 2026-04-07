Elsőként a német Florian Wirtz érkezett, aki elmondta, jobb szezont szerettek volna futni, a Premier League megnyerése is a célok között volt, de így is fontos, hogy jövőre is a Bajnokok Ligájában szerepeljenek. „A Bajnokok Ligája hatalmas sorozat, ezek a meccsek mindig különlegesek. Megpróbáljuk élvezni, és a lehető legtovább jutni, továbbmenni ebből a párharcból. Tudjuk, hogy nehéz lesz, hiszen a világ legjobb csapatai játszanak itt, de jó ellenük pályára lépni, és felmérni, hol tartunk” – mondta a Liverpool középpályása.
„Nem tudtam, hogy ezt mondta, de nem igazán értek vele egyet. Szerintem mi továbbra is próbáltunk helyzeteket kialakítani, hogy visszajöjjünk a meccsbe” – mondta Wirtz arra, amikor arról kérdezték, egyetért-e Van Dijkkal, miszerint feladták volna a City elleni meccset. „Persze amikor telik az idő, és mondjuk a 80. percben már 3–0-ra hátrányban vagy, mentálisan nagyon nehéz tovább menni és küzdeni. Mi azonban akkor is próbáltuk a maximumot nyújtani. 3–0-nál vagy 4–0-nál is volt még néhány helyzetünk” – tette hozzá. „Ebben a szezonban már megmutattuk, hogy képesek vagyunk jól teljesíteni a nagy meccseken, különösen a Bajnokok Ligájában. Az előző kör a Galatasaray ellen sem volt könnyű. Hiszünk magunkban, és van egy jó edzőnk, aki igyekszik a lehető legjobban felkészíteni minket a mérkőzésekre. Tudjuk, hogy a visszavágót hazai pályán játsszuk, ami előnyt jelenthet, ezért most az a célunk, hogy mindent beleadjunk, higgyünk magunkban, és mindenekelőtt jó eredménnyel térjünk vissza az Anfieldre.”
A Liverpool játékosai az edzőben hisznek, de a csapatkapitánnyal senki sem ért egyet
„Igen, természetesen hiszünk az edzőben. A csapatnak is hinnie kell benne, hiszen tavaly bajnokságot nyertünk vele, és ebben a szezonban is sok jó mérkőzésünk volt” – mondta Wirtz annak kapcsán, hogy továbbra is bíznak Slotban.
„Számára különleges lesz ez a meccs, hiszen játszott itt. Remélem, élvezni fogja, és talán még gólt is szerez – ezt kívánom neki” – mondta a német csapattársa, Hugo Ekitike kapcsán.
Arne Slot először Isakról beszélt: elmondta, közel egy hete már a csapattal edz, így szerepet kaphat a Psg ellen, de biztosan nem kezdőként.
A holland mester is beszélt Van Dijk kijelentéséről, szerinte felvették a versenyt a Cityvel, de rosszkor kapták a gólokat, és nem látta, hogy a játékosok feladták volna. „Ugyanakkor jó, hogy a kapitány ilyen erősen reagál – remélem, ez erőt ad nekünk a következő meccsre” – mondta Slot, aki szerint „mindenki csalódott volt, a szurkolók és a stáb is. Kell néhány nap, mire ezen túllépsz, és a jövőre tudsz koncentrálni. Először azonban ki kell elemezni, min kell javítani – például azon a bizonyos 20 percen” – mondta Slot.
„Igaz, elvesztettük a Ligakupa-döntőt is. Egy BL-negyeddöntő azonban mindig különleges alkalom. A PSG nagyon jó formában van, és számunkra ez egy komoly kihívás. Egy újabb lehetőség, hogy megmutassuk: nem az a csapat vagyunk, amelyik 20 perc alatt összeomlott a City ellen. Nem számít, ki az esélyes, mert két meccs alatt bármi megtörténhet. Tavaly itt akár 4–0-ra is kikaphattunk volna, és Alisson mentett meg minket. Az Anfielden viszont mi érdemeltünk volna győzelmet. A PSG együtt tartotta a keretét, a mi csapatunk viszont változott azóta” – mondta a holland, aki szerint a helyzetre a válasz a klub történelmében rejlik: „a Liverpool mindig fel tud állni a nehéz helyzetekből. Már többször megmutattuk ezt. Otthon, például a Galatasaray ellen, a szezon egyik legjobb meccsét játszottuk. Az viszont probléma, hogy meccseken belül vannak gyenge periódusaink – általában 5–10 perc, de a City ellen ez 20 perc volt, és négy gólt kaptunk.
Ennek ellenére ez a csapat már sokszor bizonyította, hogy képes visszajönni. A minőség mellett a mentalitásunk is megvan ahhoz, hogy felvegyük a versenyt Európa legjobbjaival.”
- További cikkek: