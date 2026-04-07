Alekszandar Vucsics: Egy katonai rendfokozattal rendelkező migráns készült támadásra a Török Áramlat ellen

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

A Liverpool szerda este a Bajnokok Ligájában lép pályára a Paris Saint-Germain ellen a negyeddöntő első meccsén. A Liverpool ötödik az angol bajnokságban és hétvégén, a Manchester City ellen az FA-kupából is kiesett, így már csak a BL-ben nyerhet trófeát. A meccs előtti, szokásos sajtótájékoztatón Arne Slot mellett Florian Wirtz válaszolt az újságírók kérdéseire.

Elsőként a német Florian Wirtz érkezett, aki elmondta, jobb szezont szerettek volna futni, a Premier League megnyerése is a célok között volt, de így is fontos, hogy jövőre is a Bajnokok Ligájában szerepeljenek. „A Bajnokok Ligája hatalmas sorozat, ezek a meccsek mindig különlegesek. Megpróbáljuk élvezni, és a lehető legtovább jutni, továbbmenni ebből a párharcból. Tudjuk, hogy nehéz lesz, hiszen a világ legjobb csapatai játszanak itt, de jó ellenük pályára lépni, és felmérni, hol tartunk” – mondta a Liverpool középpályása.

Germany's midfielder #17 Florian Wirtz gives a press conference on the eve of the UEFA Champions League quarter-final first leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) Liverpool FC in Paris on April 7, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Florian Wirtz szerint a Liverpool egy meccset sem ad fel
„Nem tudtam, hogy ezt mondta, de nem igazán értek vele egyet. Szerintem mi továbbra is próbáltunk helyzeteket kialakítani, hogy visszajöjjünk a meccsbe” – mondta Wirtz arra, amikor arról kérdezték, egyetért-e Van Dijkkal, miszerint feladták volna a City elleni meccset. „Persze amikor telik az idő, és mondjuk a 80. percben már 3–0-ra hátrányban vagy, mentálisan nagyon nehéz tovább menni és küzdeni. Mi azonban akkor is próbáltuk a maximumot nyújtani. 3–0-nál vagy 4–0-nál is volt még néhány helyzetünk” – tette hozzá. „Ebben a szezonban már megmutattuk, hogy képesek vagyunk jól teljesíteni a nagy meccseken, különösen a Bajnokok Ligájában. Az előző kör a Galatasaray ellen sem volt könnyű. Hiszünk magunkban, és van egy jó edzőnk, aki igyekszik a lehető legjobban felkészíteni minket a mérkőzésekre. Tudjuk, hogy a visszavágót hazai pályán játsszuk, ami előnyt jelenthet, ezért most az a célunk, hogy mindent beleadjunk, higgyünk magunkban, és mindenekelőtt jó eredménnyel térjünk vissza az Anfieldre.”

A Liverpool játékosai az edzőben hisznek, de a csapatkapitánnyal senki sem ért egyet

„Igen, természetesen hiszünk az edzőben. A csapatnak is hinnie kell benne, hiszen tavaly bajnokságot nyertünk vele, és ebben a szezonban is sok jó mérkőzésünk volt” – mondta Wirtz annak kapcsán, hogy továbbra is bíznak Slotban.

„Számára különleges lesz ez a meccs, hiszen játszott itt. Remélem, élvezni fogja, és talán még gólt is szerez – ezt kívánom neki” – mondta a német csapattársa, Hugo Ekitike kapcsán.

Arne Slot először Isakról beszélt: elmondta, közel egy hete már a csapattal edz, így szerepet kaphat a Psg ellen, de biztosan nem kezdőként.

A holland mester is beszélt Van Dijk kijelentéséről, szerinte felvették a versenyt a Cityvel, de rosszkor kapták a gólokat, és nem látta, hogy a játékosok feladták volna. „Ugyanakkor jó, hogy a kapitány ilyen erősen reagál – remélem, ez erőt ad nekünk a következő meccsre” – mondta Slot, aki szerint „mindenki csalódott volt, a szurkolók és a stáb is. Kell néhány nap, mire ezen túllépsz, és a jövőre tudsz koncentrálni. Először azonban ki kell elemezni, min kell javítani – például azon a bizonyos 20 percen” – mondta Slot.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot brings on Liverpool's Dutch striker #18 Cody Gakpo (C), Liverpool's English striker #73 Rio Ngumoha (2R) and Liverpool's Argentinian midfielder #10 Alexis Mac Allister (R) during the English FA Cup quarter final football match between Manchester City and Liverpool at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on April 4, 2026.
Arne Slot hisz a csapatában
„Igaz, elvesztettük a Ligakupa-döntőt is. Egy BL-negyeddöntő azonban mindig különleges alkalom. A PSG nagyon jó formában van, és számunkra ez egy komoly kihívás. Egy újabb lehetőség, hogy megmutassuk: nem az a csapat vagyunk, amelyik 20 perc alatt összeomlott a City ellen. Nem számít, ki az esélyes, mert két meccs alatt bármi megtörténhet. Tavaly itt akár 4–0-ra is kikaphattunk volna, és Alisson mentett meg minket. Az Anfielden viszont mi érdemeltünk volna győzelmet. A PSG együtt tartotta a keretét, a mi csapatunk viszont változott azóta” – mondta a holland, aki szerint a helyzetre a válasz a klub történelmében rejlik: „a Liverpool mindig fel tud állni a nehéz helyzetekből. Már többször megmutattuk ezt. Otthon, például a Galatasaray ellen, a szezon egyik legjobb meccsét játszottuk. Az viszont probléma, hogy meccseken belül vannak gyenge periódusaink – általában 5–10 perc, de a City ellen ez 20 perc volt, és négy gólt kaptunk.

Ennek ellenére ez a csapat már sokszor bizonyította, hogy képes visszajönni. A minőség mellett a mentalitásunk is megvan ahhoz, hogy felvegyük a versenyt Európa legjobbjaival.”

