Elsőként a német Florian Wirtz érkezett, aki elmondta, jobb szezont szerettek volna futni, a Premier League megnyerése is a célok között volt, de így is fontos, hogy jövőre is a Bajnokok Ligájában szerepeljenek. „A Bajnokok Ligája hatalmas sorozat, ezek a meccsek mindig különlegesek. Megpróbáljuk élvezni, és a lehető legtovább jutni, továbbmenni ebből a párharcból. Tudjuk, hogy nehéz lesz, hiszen a világ legjobb csapatai játszanak itt, de jó ellenük pályára lépni, és felmérni, hol tartunk” – mondta a Liverpool középpályása.

Florian Wirtz szerint a Liverpool egy meccset sem ad fel

„Nem tudtam, hogy ezt mondta, de nem igazán értek vele egyet. Szerintem mi továbbra is próbáltunk helyzeteket kialakítani, hogy visszajöjjünk a meccsbe” – mondta Wirtz arra, amikor arról kérdezték, egyetért-e Van Dijkkal, miszerint feladták volna a City elleni meccset. „Persze amikor telik az idő, és mondjuk a 80. percben már 3–0-ra hátrányban vagy, mentálisan nagyon nehéz tovább menni és küzdeni. Mi azonban akkor is próbáltuk a maximumot nyújtani. 3–0-nál vagy 4–0-nál is volt még néhány helyzetünk” – tette hozzá. „Ebben a szezonban már megmutattuk, hogy képesek vagyunk jól teljesíteni a nagy meccseken, különösen a Bajnokok Ligájában. Az előző kör a Galatasaray ellen sem volt könnyű. Hiszünk magunkban, és van egy jó edzőnk, aki igyekszik a lehető legjobban felkészíteni minket a mérkőzésekre. Tudjuk, hogy a visszavágót hazai pályán játsszuk, ami előnyt jelenthet, ezért most az a célunk, hogy mindent beleadjunk, higgyünk magunkban, és mindenekelőtt jó eredménnyel térjünk vissza az Anfieldre.”

A Liverpool játékosai az edzőben hisznek, de a csapatkapitánnyal senki sem ért egyet

„Igen, természetesen hiszünk az edzőben. A csapatnak is hinnie kell benne, hiszen tavaly bajnokságot nyertünk vele, és ebben a szezonban is sok jó mérkőzésünk volt” – mondta Wirtz annak kapcsán, hogy továbbra is bíznak Slotban.

„Számára különleges lesz ez a meccs, hiszen játszott itt. Remélem, élvezni fogja, és talán még gólt is szerez – ezt kívánom neki” – mondta a német csapattársa, Hugo Ekitike kapcsán.