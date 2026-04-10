A szezon végén távozik a Liverpool labdarúgócsapatától Andrew Robertson. A skót balhátvéd közel egy évtized után int búcsút az Anfieldnek. A Liverpool játékosai közül az idény végén ugyancsak távozó Mohamed Szalah és Kerkez Milos is megható üzenettel köszönt el, de a Vörösök korábbi sztárja, Trent Alexander-Arnold is üzent az egyik legjobb barátjának.

A Liverpool csütörtökön jelentette be, hogy a skót válogatott 32 éves csapatkapitánya – Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa – távozik a csapattól a nyáron a szerződése lejártával. A Hull Citytől 2017-ben igazolt rutinos hátvéd kilenc év alatt eddig 373 mérkőzésen szerepelt a Vörösöknél, akikkel az angol bajnokságot és a ligakupát kétszer nyerte meg, emellett csúcsra ért a Bajnokok Ligájában, az FA Kupában, a klubvilágbajnokságon, az európai és az angol Szuperkupában is. Robertsont az idei szezonban a magyar válogatott balhátvédje kiszorította a kezdőcsapatból, így mindössze 15 meccsen szerepelt eddig ebben a szezonban.

Andy Robertson (j) a szezon végén távozik a Liverpooltól
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Elköszönt a Liverpool legendája, özönlöttek a búcsúüzenetek

A bejelentés után Robertson Instagram-oldalán köszönt el a szurkolóktól.

„Elhagyni ezt a klubot és a szurkolókat a legnehezebb dolog, amit valaha is tettem. De eljön majd az ideje a felemelkedések és mindannak, ami ezzel jár – mégpedig májusban. Addig is minden marad a régiben. Továbbra is mindent bele fogok adni, minden egyes nap, egészen az utolsó sípszóig” – írta a skót védő.

Robertson bejegyzéséhez özönlöttek az üzenetek, a liverpooli posztriválisa, Kerkez Milos például egy szív hangulatjel kíséretében azt írta kommentben: „legenda”. A Liverpool legendái közül Jamie Carragher ugyanezekkel a szavakkal köszönt el, míg Steven Gerrard azt írta: „Egy közülünk”. A Vörösök korábbi játékosai közül többek között Jordan Henderson, Caoimhim Kelleher és Trent Alexander-Arnold is elköszönt, utóbbi egy közös képet osztott meg Instagram-sztoriban, amihez a következőket fűzte: „Mindörökké legenda”.

Szoboszlai miértnem köszönt el?

Érdekes mód Szoboszlai Dominik eddig egyetlen platformon sem reagált Robertson bejelentésére, ami tovább erősíti azokat a pletykákat, hogy feszültség uralkodik a csapat öltözőjében. A magyar válogatott csapatkapitánya nem rég összebalhézott a szurkolókkal, majd miután Arne Slot lecserélte a PSG elleni BL-meccsen, nem fogott kezet a holland edzővel. Ez persze aligha magyarázat arra, hogy Szoboszlai miért nem köszönt el a csapattársától, miközben néhány héttel ezelőtt Mohamed Szalah hasonló bejelentésére elsők között reagált. Ráadásul a magyar középpályás jó barátja, a mostani idényt kölcsönben az AS Románál töltő Kosztasz Cimikasz – aki nyáron visszatér Liverpoolba – ugyancsak a közösségi oldalán köszönt el korábbi posztriválisától.

A Liverpoolt nyáron szintén elhagyó  Mohamed Szalah nehezen találta a szavakat, de érzelmes üzenetet küldött a szintén távozó csapattársának.

„Ezek a képek mutatják a köztünk lévő köteléket, és úgy éreztem, nem úszhatom meg egyetlen szóval a távozásodat. Megtiszteltetés volt a csapattársadnak és a barátodnak lenni. Mindent megnyertél, és legendaként távozol. Biztos vagyok benne, hogy még találkozunk” – írta Szalah az X-en.

„Köszönök mindent, Andy! Nagyszerű srác, vezető és játékos vagy” – búcsúzott a Liverpool világbajnok középpályása, Alexis Mac Allister, akinek a távozása ugyancsak napirenden van, miután felkerült a Real Madrid kívánságlistájára.

Mivel a Liverpool a Premier League-ben címvédőként mindössze ötödik helyen álló, így a Vörösöknek márcsak a Bajnokok Ligájában maradt esélyük trófeával búcsúztatni a két klublegendát, azonban a negyeddöntő első mérkőzésén kétgólos hátrányba kerültek a címvédő Paris Saint-Germain ellen. Brit sajtóhírek szerint Robertsont a Tottenham Hotspur, az Atlético Madrid, a Juventus és a Napoli is szívesen látná a soraiban.

