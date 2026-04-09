Andy Robertson az elmúlt nyolc szezonban alapember volt a Liverpool csapatánál, azonban Kerkez Milos tavalyi nyári érkezésével kiszorult a kezdőcsapatból.

A Liverpool korszakos csapatából Trent Alexander-Arnold után Andy Robertson is távozik

Fotó: Paul Ellis/AFP

A 32 éves skót játékos már télen is közel volt a távozáshoz, vitte is volna a Tottenham Hotspur, azonban a Liverpoolt sújtó sérüléshullám miatt végül nem engedték el az észak-londoni csapathoz.

A balhátvéd kilenc szezon alatt – eddig - 373 mérkőzésen szerepelt a Liverpool csapatában, amellyel az angol bajnokságot és a Ligakupát kétszer nyerte meg, emellett csúcsra ért a Bajnokok Ligájában, az FA Kupában, a klubvilágbajnokságon, az európai és az angol Szuperkupában is.

Most már jobban érzem magam, hogy nyilvánosságra került. Az elmúlt hetekben és hónapokban az volt a legnehezebb, hogy néhány hozzám közel álló ember sem tudta, és ami még fontosabb, a szurkolók sem. Ahogy közeledik az időpont, egyre több kérdést kapsz. Mindig is azt mondtam, hogy a szurkolók a legfontosabb emberek ennél a klubnál, és úgy érzem, most jött el az ideje, hogy elmondjam nekik, mi történik, és hogy ez lesz az utolsó évem”

– nyilatkozta a bejelentés után Robertson, akit 2017-ben nyolc millió fontért igazolt a Liverpool a Hull City együttesétől.

"I'll always look back on amazing memories at this football club, I've put my heart and soul into the club for nine years and I've not got many regrets."



Watch Andy Robertson's full interview on All Red Video. 💬 — Liverpool FC (@LFC) April 9, 2026

„Soha nem könnyű elhagyni egy olyan klubot, mint a Liverpool, hiszen az elmúlt kilenc évben az életem és a családom életének hatalmas része volt a klub. De a futballban a játékosok és más emberek is jönnek-mennek – ami állandó, az a klub és a szurkolók” – mondta a skót klublegenda, aki hangsúlyozta, hogy az elmúlt egy évben több lehetősége is volt a távozásra, de rendkívül nehéz döntés távozni egy olyan klubtól, mint a Liverpool.

Andy Robertson szerződése idén nyáron jár le, így a klub legendás játékosa szabadon igazolható lesz.