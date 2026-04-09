Mohamed Szalah után újabb legenda távozik Liverpoolból. A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milos foglalkoztató Liverpool csütörtök este a hivatalos honlapján tudatta, hogy Andy Robertson, a csapat skót balhátvédje kilenc év után távozik a klubtól.

Andy Robertson az elmúlt nyolc szezonban alapember volt a Liverpool csapatánál, azonban Kerkez Milos tavalyi nyári érkezésével kiszorult a kezdőcsapatból. 

A Liverpool korszakos csapatából Trent Alexander-Arnold után Andy Robertson is távozik
Fotó: Paul Ellis/AFP

A 32 éves skót játékos már télen is közel volt a távozáshoz, vitte is volna a Tottenham Hotspur, azonban a Liverpoolt sújtó sérüléshullám miatt végül nem engedték el az észak-londoni csapathoz. 

​Szalah után újabb legenda távozik a Liverpool csapatától

A balhátvéd kilenc szezon alatt – eddig - 373 mérkőzésen szerepelt a Liverpool csapatában, amellyel az angol bajnokságot és a Ligakupát kétszer nyerte meg, emellett csúcsra ért a Bajnokok Ligájában, az FA Kupában, a klubvilágbajnokságon, az európai és az angol Szuperkupában is.

Most már jobban érzem magam, hogy nyilvánosságra került. Az elmúlt hetekben és hónapokban az volt a legnehezebb, hogy néhány hozzám közel álló ember sem tudta, és ami még fontosabb, a szurkolók sem. Ahogy közeledik az időpont, egyre több kérdést kapsz. Mindig is azt mondtam, hogy a szurkolók a legfontosabb emberek ennél a klubnál, és úgy érzem, most jött el az ideje, hogy elmondjam nekik, mi történik, és hogy ez lesz az utolsó évem” 

nyilatkozta a bejelentés után Robertson, akit 2017-ben nyolc millió fontért igazolt a Liverpool a Hull City együttesétől.

„Soha nem könnyű elhagyni egy olyan klubot, mint a Liverpool, hiszen az elmúlt kilenc évben az életem és a családom életének hatalmas része volt a klub. De a futballban a játékosok és más emberek is jönnek-mennek – ami állandó, az a klub és a szurkolók” – mondta a skót klublegenda, aki hangsúlyozta, hogy az elmúlt egy évben több lehetősége is volt a távozásra, de rendkívül nehéz döntés távozni egy olyan klubtól, mint a Liverpool. 

Andy Robertson szerződése idén nyáron jár le, így a klub legendás játékosa szabadon igazolható lesz. 

