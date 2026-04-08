Rendkívüli

Erre várt az egész világ! Trump hatalmas bejelentést tett

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Steven Gerard a Real Madrid-Bayern München BL-odavágó előtt korábbi csapatának helyzetét elemezte, majd azt is elárulta, hogy kit igazolna le Mohamed Szalah utódjának. A Liverpool klublegendája akkor is őszintén beszélt, amikor Luis Díaz müncheni teljesítménye jött szóba.

Bajnokok Ligája-negyeddöntőre készül az angol Premier League-ben szereplő Liverpool, amely szerda este a Paris Saint-Germain otthonában játssza a párharc első mérkőzését. Arne Slot csapata rengeteg problémával küzdött meg a 2025-2026-os idény során, ráadásul nemrégiben az is hivatalossá vált, hogy Mohamed Szalah még a szerződése lejárta előtt távozik az Anfieldről.

Harry Kane mellett a Liverpool korábbi ásza, Luis Díaz is betalált a Real Madrid ellen
Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

A Liverpool hibát követett el, amikor eladta?

Luis Díaz a 2025-2026-os szezon előtti nyáron 70 millió euró ellenében váltott klubot, a hihetetlenül magas átigazolási összeget a Bayern München fizette ki, amely azóta toronymagasan vezeti a Bundesligát, valamint a keddi Bajnokok Ligája-negyeddöntőben 2-1-es előnyt szerzett Madridban. A kolumbiai sztárnak jól sikerült az átállás, 40 tétmérkőzésen 23 gólt és 18 asszisztot jegyzett új csapatában, legutóbbi gólját pedig éppen a BL-ben szerezte.

Steven Gerard, a Vörösök korábbi csapatkapitánya kedd este elismerte, hogy nem bánná, ha Díaz egy napon visszatérne Liverpoolba.

Nem bánnám, ha Diaz visszajönne. Hiányzik, nagyon hiányzik”

mondta az angol, aki egy másik bajor támadóról is érdekesen nyilatkozott.

Gerard szerint Michael Olise is kiemelkedik a Bayern Münchenből, a korábbi Crystal Palace-szélső már húsz gólpasszt osztott ki a német élvonalban, s sokak szerint ideális utódja lehet a nyáron távozó Mohamed Szalahnak. Szerződtetése persze közel lehetetlen, a müncheniek sportigazgatója úgy fogalmazott róla, hogy az eladását még fontolóra sem veszik − ezt a Vörösök klublegendája sem látja másképp.

„Amikor hátvédként játszol egy szélső ellen, általában csak az egyik lábuk erős. De itt az a probléma, hogy Olise mindkét irányba tud játszani. Remek gólpasszokat ad, ha egy az egy ellen hagyod, akkor pedig hatalmas bajban vagy.”

Bármikor leigazolnám. De a probléma az, hogy miért hagyná el a Bayernt? Ez egy nagy klub, amely elképesztő címekért küzd, és valószínűleg jelenleg a legerősebb csapat Európában”

− tette hozzá Gerard, aki leszögezte, nem hiszi, hogy eligazolna, de szívesen látná őt a Vörösök mezében.

