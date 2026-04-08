Bajnokok Ligája-negyeddöntőre készül az angol Premier League-ben szereplő Liverpool, amely szerda este a Paris Saint-Germain otthonában játssza a párharc első mérkőzését. Arne Slot csapata rengeteg problémával küzdött meg a 2025-2026-os idény során, ráadásul nemrégiben az is hivatalossá vált, hogy Mohamed Szalah még a szerződése lejárta előtt távozik az Anfieldről.

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

A Liverpool hibát követett el, amikor eladta?

Luis Díaz a 2025-2026-os szezon előtti nyáron 70 millió euró ellenében váltott klubot, a hihetetlenül magas átigazolási összeget a Bayern München fizette ki, amely azóta toronymagasan vezeti a Bundesligát, valamint a keddi Bajnokok Ligája-negyeddöntőben 2-1-es előnyt szerzett Madridban. A kolumbiai sztárnak jól sikerült az átállás, 40 tétmérkőzésen 23 gólt és 18 asszisztot jegyzett új csapatában, legutóbbi gólját pedig éppen a BL-ben szerezte.

Steven Gerard, a Vörösök korábbi csapatkapitánya kedd este elismerte, hogy nem bánná, ha Díaz egy napon visszatérne Liverpoolba.

Nem bánnám, ha Diaz visszajönne. Hiányzik, nagyon hiányzik”

− mondta az angol, aki egy másik bajor támadóról is érdekesen nyilatkozott.

Gerard szerint Michael Olise is kiemelkedik a Bayern Münchenből, a korábbi Crystal Palace-szélső már húsz gólpasszt osztott ki a német élvonalban, s sokak szerint ideális utódja lehet a nyáron távozó Mohamed Szalahnak. Szerződtetése persze közel lehetetlen, a müncheniek sportigazgatója úgy fogalmazott róla, hogy az eladását még fontolóra sem veszik − ezt a Vörösök klublegendája sem látja másképp.

„Amikor hátvédként játszol egy szélső ellen, általában csak az egyik lábuk erős. De itt az a probléma, hogy Olise mindkét irányba tud játszani. Remek gólpasszokat ad, ha egy az egy ellen hagyod, akkor pedig hatalmas bajban vagy.”

Bármikor leigazolnám. De a probléma az, hogy miért hagyná el a Bayernt? Ez egy nagy klub, amely elképesztő címekért küzd, és valószínűleg jelenleg a legerősebb csapat Európában”

− tette hozzá Gerard, aki leszögezte, nem hiszi, hogy eligazolna, de szívesen látná őt a Vörösök mezében.