A Paris Saint-Germain-Liverpool mérkőzésre az angol gárda edzője a biztonságot helyzete előtérbe, így öt védővel küldte pályára csapatát, a kimaradó támadó pedig Mohamed Szalah lett, akit gyakran találnak meg azzal, hogy egyáltalán nem veszi ki a részét a védekezésből.
Az idény végén távozó egyiptomi támadó intenzíven melegített, amikor a Liverpool hátrányba került, de végül nem lépett pályára a találkozón.
A Liverpool legendája frusztráltan távozott
A lefújás után a Liverpool klublegendái, a TNT Sportsnál televíziós szakértőként dolgozó Steven Gerrard és Steve McManaman szerették volna megszólaltatni Szalah-t, azonban az egyiptomi támadó a pályáról lefelé jövet mosolyogva jelezte nekik, hogy nem szeretne megszólalni.
Ezt követően Steven Gerrard azt mondta, hogy az egyiptomi támadó nyilván frusztrált, hiszen a kispadról nem tudott hatást gyakorolni a Liverpool játékára.
