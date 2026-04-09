A labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén az angol bajnok Liverpool 2-0-ra kikapott a címvédő Paris Saint-Germain elleni mérkőzésen. A Liverpool legnagyobb sztárja, az idény végén távozó Mohamed Szalah csak csere volt a francia csapat ellen, és végül egy percet sem kapott a találkozón, így a lefújás után senkivel sem akart beszélni – még olyan ikonikus liverpooli legendákkal sem, mint Steven Gerrard vagy Steve McManaman.

A Paris Saint-Germain-Liverpool mérkőzésre az angol gárda edzője a biztonságot helyzete előtérbe, így öt védővel küldte pályára csapatát, a kimaradó támadó pedig Mohamed Szalah lett, akit gyakran találnak meg azzal, hogy egyáltalán nem veszi ki a részét a védekezésből. 

Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah runs along the touch line during the UEFA Champions League quarter-final first leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Liverpool FC at the Parc des Princes stadium in Paris on April 8, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Mohamed Szalah ezúttal nem kapott lehetőséget a Liverpool csapatában
Fotó: Franck Fife/AFP

Az idény végén távozó egyiptomi támadó intenzíven melegített, amikor a Liverpool hátrányba került, de végül nem lépett pályára a találkozón. 

​A Liverpool legendája frusztráltan távozott

A lefújás után a Liverpool klublegendái, a TNT Sportsnál televíziós szakértőként dolgozó Steven Gerrard és Steve McManaman szerették volna megszólaltatni Szalah-t, azonban az egyiptomi támadó a pályáról lefelé jövet mosolyogva jelezte nekik, hogy nem szeretne megszólalni. 

Ezt követően Steven Gerrard azt mondta, hogy az egyiptomi támadó nyilván frusztrált, hiszen a kispadról nem tudott hatást gyakorolni a Liverpool játékára. 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról