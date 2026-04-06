A Spirit of Shankly közölte, hogy a meccsnapokon szervezett tiltakozások „nem korlátozódnak egyetlen mérkőzésre”, hanem hazai és idegenbeli találkozókon egyaránt zajlanak majd. Bár a tiltakozások konkrét formáját később ismertetik, a cél az, hogy a klub tulajdonosai meghallják a szurkolók hangját, mivel „ez már nem egyeztetésről szól, hanem cselekvésről”. A szurkolók szerint a Liverpool költségvetésében elenyésző részt jelentenénk az emelések, ezért azt akarják, hogy ettől tekintsenek el.

A Liverpool-szurkolók nem először tiltakoznak majd a jegyárak miatt

„Megvitattuk a tiltakozásokat az Anfielden belül és kívül is. Egyetértettünk abban, hogy ezeknek meg kell történniük. Ez nem egyetlen meccsre korlátozódik. A fellépés hazai és idegenbeli mérkőzéseken is folytatódik, kezdve a Fulham elleni hazai meccsel, és onnan tovább erősödik. A részletek hamarosan érkeznek. A lényeg azonban egyszerű: ez növekedni és eszkalálódni fog” – írták a szurkolói közleményben.

A Liverpool-szurkolók szombaton kezdik a tiltakozást

Az első tilatkozás a Fulham elleni, szombati bajnokin lesz, de Szoboszlai Dominik csapata már szerdn is játszik, akkor idegenben, a PSG ellen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.

„Ha a klub többet akar kérni a szurkolóktól, akkor a szurkolók kevesebbet adhatnak vissza. Arra kérjük a drukkereket, hogy lehetőség szerint ne költsenek pénzt a stadionon belül. Megértjük, hogy egyeseknek egészségügyi vagy más okból szükséges lehet, de ha elkerülhető, tegyék meg. Inkább az Anfield környéki helyi, független vállalkozásoknál költsék el a pénzüket. Ez apró lépés, de ha elegen megteszik, egyértelmű üzenetet küld. A szurkolók azt is javasolták, hogy a bérletek megújítását halasszák a határidő végéig” – olvasható még a szurkolók kérése.

A Spirit of Shankly szerint a legutóbbi áremelés egy olyan folyamat része, amely precedenst teremt, és azt sugallja, hogy a további drágítás elfogadható.

„Egyetlen más Premier League-klub sem teszi ezt. Ha ez ellen nem lépünk fel, precedenst teremt – nemcsak a Liverpoolnál, hanem az egész futballban. A három év végére ez hat szezonból az ötödik áremelés lenne. A jegyárak 70 font felé közelítenek, a bérletek ára meghaladja az 1000 fontot. De miért? Egy rekordbevételt termelő klub még többet akar, és úgy döntött, hogy ezt a szurkolókkal fizetteti meg. Ez nem csak az árakról szól. Arról is, milyen klub akar lenni a Liverpool. Olyan, amely a szurkolóira épít, vagy olyan, amely bevételi forrásként tekint rájuk. A jövő szurkolói viselik majd annak következményeit, ami most történik. Tartsuk életben az Anfield szellemét. Vedd ki a részed. Terjeszd az üzenetet” – szól a felhívás.