„A szurkolók a klub szíve és lelke. Ha így éreznek, akkor teljesen jogos, hogy tiltakoznak. Remélhetőleg találnak megoldást a klubbal. Ezek a kérdések túlmutatnak az én kapitányi szerepemen, de számomra a szurkolók magát a klubot jelentik. Mindig is így volt, és így is marad. Fontos, hogy ezek a problémák megoldódjanak, mert jelenleg senkinek sem jó a helyzet” – mondta a Liverpool csapatkapitánya, Virgil Van Dijk.

A Liverpool csapatkapitánya is küzd a szurkolókért

Hogyan tiltakoztak a Liverpool-szurkolók?

A klub vezérigazgatója, Billy Hogan a mérkőzés előtt megpróbálta megmagyarázni az áremelést, de ez nem akadályozta meg a demonstrációt. A kezdés előtt nem voltak zászlók és molinók az Anfielden – ez a szezon végéig így maradhat. Több ezer szurkoló bojkottálta a stadionon belüli költést. A Kop lelátó előtt egy nagy molinót vittek körbe „Nem a jegyáremelésre” felirattal.

A szurkolói csoport, a Spirit of Shankly jelezte: a tiltakozások tovább fognak erősödni, ha a klub nem tárgyal újra.

A 2026/27-es szezontól a jegyárak meccsenként 1,25–1,75 fonttal nőnek, három év alatt akár 3–4,5 fontos emelkedés is lehet. Ez azt jelenti, hogy a klub – inflációra hivatkozva – több évre előre emelhet árakat érdemi egyeztetés nélkül.

A Liverpool így körülbelül 1,2 millió fonttal több bevételre tehet szert jövőre – ami a klub költségvetéséhez képest elenyésző, de a szurkolóknak komoly teher.

Jay McKenna, a szurkolói szervezet vezetője szerint az áremelések hosszú távon kiszoríthatják a szurkolókat, miközben a jegyek ára akár 70 fontig is emelkedhet, a bérletek pedig meghaladhatják az 1000 fontot. Szerinte a klub más forrásokból – például szponzorációból – is növelhetné a bevételeit, nem a szurkolók terhére.