A tavalyi döntős Manchester City hazai pályán 4-0-ra legyőzte a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt a labdarúgó angol FA-kupában, ezzel Pep Guardiola csapata sorozatban nyolcadszor jutott be a kupasorozat elődöntőjébe. A Liverpool szurkolóinál teljesen elszakadt a cérna, sokan már a második félidő közepén hazaindultak, miközben egyértelműen üzentek a klub vezetőségének.

A szombat délutáni FA-kupa-negyeddöntőt Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a Liverpool együttesében, amely szezonbeli legnagyobb különbségű vereségét szenvedte el. A mérkőzés hőse Erling Haaland volt, aki mesterhármassal járult hozzá a tavalyi döntős Manchester City kiütéses, 4-0-s győzelméhez. Az angol bajnoki címvédő így búcsúzott a sorozattól, és gyakorlatilag már csak a Bajnokok Ligájában van esélye trófeával zárni a szezont.

A szurkolók már nem szívesen látják Arne Slotot a Liverpoolnál
Xabi Alonso nevét skandálták a Liverpool szurkolói

A Liverpool szezonbeli 15. vereségét szenvedte el, ami a 2014/15-es idény óta a legtöbb. Arne Slot együttesének még legalább kilenc meccse van hátra megmentenie a szezonját, ám a szurkolók már egy ideje frusztráltak a csapat teljesítménye láttán, mivel a címvédőnek a Premier Leauge-ben már hónapok óta nem az aranyérem a cél, hanem, hogy jövőre egyáltalán indulhasson a Bajnokok Ligájában. Az újabb súlyos pofon után a csalódott drukkerek egyértelmű üzenetet küldtek a klub vezetőségének.

A City negyedik gólja után a Liverpool szurkolói ezrével indultak haza, miközben Xabi Alonso nevét skandálták, jelezve, hogy szerintük ő lenne a megfelelő utód a csapat élén.

A Real Madridtól év elején távozott spanyol szakember óriási közönségkedvenc Liverpoolban, hiszen játékosként 2004 és 2009 között játszott a klubnál, és azóta is nagy tisztelet övezi a szurkolók körében. Márciusban a brit sajtó már arról számolt be, hogy a Liverpool előrehaladott tárgyalásokat folytat a klub egykori játékosával, aki szeretne mihamarabb újra munkába állni. Bár más jelöltek is vannak, a fogadóirodák szerint Xabi Alonso a legesélyesebb a vezetőedzői posztra.

Mindezek után tovább fokozódik a nyomás Arne Slot körül. A holland edző népszerűsége látványosan csökkent az elmúlt időszakban, a hétvégi kupakudarccal pedig csak tovább rontott a közhangulaton, ami már eddig sem volt túl rózsás a Mersey-parti városban. Slotot többször is kifütyülték az Anfielden, és egyre hangosabbak azok a vélemények, amelyek az új vezetőedző kinevezését sürgetik. A Liverpool vezetősége ennek ellenére még nem tett eleget a szurkolók kívánságának, és vélhetően a szezon végéig már nem is menesztik a klubot tavaly története 20. bajnoki címére vezető szakembert.

