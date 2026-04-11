A Manchester City elleni hétvégi FA-kupa-kiesés, illetve a Paris Saint-Germainnel szemben a 2-0-s vereség a Bajnokok Ligája-negyeddöntő odavágóján ismét felszínre hozta a mostanra már talán mindenkinek nyilvánvaló kérdést: nyártól ki legyen a Liverpool új edzője Arne Slot helyett? A sajtóban korábban Xabi Alonso nevét lehetett hallani, aki januárban távozott a Real Madrid éléről, most viszont az olaszok 2006-os világbajnoka, Marco Materazzi honfitársát dobta be.

Enzo Maresca már január elseje óta munkanélküli, akár a Liverpool élén is visszatérhet

A liverpooli sajtó szemlézte Materazzi szavait, aki elmondta, a legutóbb a Chelsea-nél dolgozó – nyáron még a londoni együttes vele nyert klubvilágbajnokságot – Enzo Maresca spanyolul is kiválóan beszél, így akár a Real Madrid kispadjára is leülhetne következőnek, de Materazzi szerint a Premier League, mint ismerős környezet lenne számára a tökéletes opció.

Szerintem a Liverpool lenne a legalkalmasabb Maresca számára. Ő a tökéletes edző arra, hogy vezesse a Liverpool újjáépítését, és új jövőképet teremtsen a csapat számára.”

Mekkora hátrány a Manchester City-s múlt?

Maresca január elsején távozott a Chelsea éléről, miután összerúgta a port a vezetőséggel, azóta jobbára a Manchester Cityvel boronálták össze, ami nem is véletlen.

Maresca korábban Pep Guardiola stábjában dolgozott, így Manchesterben úgy vélik, ha Guardiola az idény végén távozik, ő lehet a megfelelő utód. Abból a szempontból érdekes kérdés ez, hogy ilyen múlttal, milyen fogadtatást kapna Liverpoolban.

A Liverpool szombaton a Fulhamet fogadja az Anfielden 18.30-tól, amely a Bajnokok Ligája-indulást jelentő ötödik hely megszerzéséért egy újabb fontos mérkőzés lesz. A találkozó alatt a szurkolókat is érdemes lesz figyelni, ugyanis a legnagyobb szurkolói csoport, a Spirit of Shankly tüntetést szervez a következő idénytől emelkedő jegyárak miatt.