Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is 78 percet játszott a Paris Saint-Germain-Liverpool mérkőzésen, melyen a francia csapat úgy játszott az angol bajnokkal, mint macska az egérrel.

A Liverpoolnak esélye sem volt a Paris Saint-Germain otthonában

Fotó: Julien De Rose/AFP

Luis Enrique együttese 74%-ban birtokolta a labdát, 18 lövéssel kísérletezett, és 683 sikeres passza volt, szemben a Liverpool 189 sikeres átadásával.

​A Liverpool kapitánya csak egy pozitívumot látott a párizsi BL-meccsben

A Liverpool a múlt hétvégén 4-0-ra kapott ki a Manchester City otthonában az FA-kupa negyeddöntőben, ami a csapat legnagyobb arányú veresége volt az idei szezonban. Ez a negatív rekord csak azért nem dőlt meg a szerdai meccsen, mert a Paris Saint-Germain elszórakozta a ziccereinek nagy részét.

Keményen dolgoztunk, pontosan az történt, amire számítottunk. Sok játékossal védekeztünk a tizenhatoson belül. Sajnos az első gól egy megpattant lövésből született. Nekünk kisebb lehetőségeink voltak kontrákból, ezeknél jobban is teljesíthettünk volna. Az egyetlen pozitívum, hogy jövő héten még van egy visszavágó”

– mondta a TNT Sports kamerája előtt Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya, aki beszélt arról is, hogy miért játszott ötvédős rendszerben az angol bajnokcsapat.

Virgil van Dijk túl sok pozitívumot nem látott a Liverpool játékában

Fotó: Anne-Christine Poujoulat/AFP

„Ők gyakorlatilag a pálya minden pontján mozognak. Jól kell kommunikálni, követni kell az emberedet. Néha kockázatot is kell vállalni ebben a helyzetben. Meg kell várni a megfelelő pillanatot a labdaszerzésre, és remélhetőleg kontrából lecsapni rájuk. Úgy érzem, volt is néhány lehetőségünk erre, de nem csináltuk elég jól. Remélhetőleg az Anfielden sokkal jobbak leszünk, különösen a labdabirtoklásban” – folytatta a holland védő, aki kiemelte a georgiai Giorgi Mamardashvili óriási védéseit, melyek sokat jelenthetnek még a visszavágóra.

Remélhetőleg kulcsfontosságúak lesznek. Tavaly amikor itt játszottunk, veszítenünk kellett volna, de mégis nyertünk, mert Alisson Becker pályafutása egyik legjobb meccsét hozta. Az Anfielden aztán nem tudtuk befejezni a munkát. Most kétgólos hátrányban vagyunk, jövő héten pedig különleges teljesítményre lesz szükségünk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a Bajnokok Ligája-címvédő ellen játszottunk, elképesztő minőséget képviselnek, ezért a jövő héten mindennek tökéletesen kell működnie nálunk”

– mondta Van Dijk, akit végezetül arról kérdeztek, mennyi esélyt lát csapata továbbjutására az első mérkőzés tükrében.