A labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén az angol bajnok Liverpool 2-0-ra kikapott a címvédő Paris Saint-Germain otthonában. Szoboszlai Dominik és Kerez Milos kezdőként lépett pályára a Liverpoolban, amely rendkívül kiábrándító teljesítményt nyújtott, és csak azért nem szenvedett nagyobb különbségű vereséget, mert a PSG elszórakozta a ziccereinek nagy részét. Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya elmondta, mi az egyetlen pozitívum a borzalmasan sikerült mérkőzés után.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is 78 percet játszott a Paris Saint-Germain-Liverpool mérkőzésen, melyen a francia csapat úgy játszott az angol bajnokkal, mint macska az egérrel. 

A Liverpoolnak esélye sem volt a Paris Saint-Germain otthonában
Luis Enrique együttese 74%-ban birtokolta a labdát, 18 lövéssel kísérletezett, és 683 sikeres passza volt, szemben a Liverpool 189 sikeres átadásával. 

​A Liverpool kapitánya csak egy pozitívumot látott a párizsi BL-meccsben

A Liverpool a múlt hétvégén 4-0-ra kapott ki a Manchester City otthonában az FA-kupa negyeddöntőben, ami a csapat legnagyobb arányú veresége volt az idei szezonban. Ez a negatív rekord csak azért nem dőlt meg a szerdai meccsen, mert a Paris Saint-Germain elszórakozta a ziccereinek nagy részét. 

Keményen dolgoztunk, pontosan az történt, amire számítottunk. Sok játékossal védekeztünk a tizenhatoson belül. Sajnos az első gól egy megpattant lövésből született. Nekünk kisebb lehetőségeink voltak kontrákból, ezeknél jobban is teljesíthettünk volna. Az egyetlen pozitívum, hogy jövő héten még van egy visszavágó” 

– mondta a TNT Sports kamerája előtt Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya, aki beszélt arról is, hogy miért játszott ötvédős rendszerben az angol bajnokcsapat. 

Virgil van Dijk túl sok pozitívumot nem látott a Liverpool játékában
„Ők gyakorlatilag a pálya minden pontján mozognak. Jól kell kommunikálni, követni kell az emberedet. Néha kockázatot is kell vállalni ebben a helyzetben. Meg kell várni a megfelelő pillanatot a labdaszerzésre, és remélhetőleg kontrából lecsapni rájuk. Úgy érzem, volt is néhány lehetőségünk erre, de nem csináltuk elég jól. Remélhetőleg az Anfielden sokkal jobbak leszünk, különösen a labdabirtoklásban” folytatta a holland védő, aki kiemelte a georgiai Giorgi Mamardashvili óriási védéseit, melyek sokat jelenthetnek még a visszavágóra. 

Remélhetőleg kulcsfontosságúak lesznek. Tavaly amikor itt játszottunk, veszítenünk kellett volna, de mégis nyertünk, mert Alisson Becker pályafutása egyik legjobb meccsét hozta. Az Anfielden aztán nem tudtuk befejezni a munkát. Most kétgólos hátrányban vagyunk, jövő héten pedig különleges teljesítményre lesz szükségünk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a Bajnokok Ligája-címvédő ellen játszottunk, elképesztő minőséget képviselnek, ezért a jövő héten mindennek tökéletesen kell működnie nálunk” 

– mondta Van Dijk, akit végezetül arról kérdeztek, mennyi esélyt lát csapata továbbjutására az első mérkőzés tükrében. 

Giorgi Mamardashvili tartotta életben a Liverpool reményeit
„Remélhetőleg a szurkolóink nagy szerepet játszhatnak majd a mérkőzésen. Sok különleges estét éltem át már az Anfielden – nagyon szerencsés és kiváltságos vagyok, a szurkolóink pedig a klub gerincét jelentik. Remélhetőleg most is mellettünk állnak majd” – tette hozzá a 34 éves védő. 

