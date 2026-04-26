Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool szombaton 3-1-relegyőzte a Crystal Palace együttesét, így sorozatban harmadik sikerét aratta és csaknem öt év után nyert ismét pályaválasztóként londoni riválisa ellen. Mivel az Aston Villa kikapott a Fulham ellen, így Arne Slot csapata a negyedik helyre lépett előre a Premier League tabelláján.

A Liverpool szurkolói tüntettek az Anfielden

A Liverpool vezérigazgatója a szurkolók tiltakozásán mosolygott

A találkozón már negyed óra után előkerültek a sárga lapok, ugyanis több tízezer hazai szurkoló így tiltakozott a jegyáremelések ellen. Mint ismert, a PL-címvédője a következő három évben akár 13 százalékkal is megemelheti a jegyárakat.

A mérkőzés közvetítése során a kamerák elkapták Billy Hogan, a Liverpool vezérigazgatójának anfieldi demonstrációra tett reakcióját, ami alaposan kiverte a biztosítékot a drukkereknél. A felvételeken úgy tűnt, Hogan a kezével próbálja eltakarni az arcát, miközben egy félmosollyal reagál a lelátói tiltakozásra.

Liverpool fans protesting the ticket price increase

A mérkőzés után a közösségi médiában azonnal elszabadultak az indulatok: többen is azért támadták az LFC vezérigazgatóját, mert szerintük elfogadhatatlan, hogy a klubvezetés kineveti a szurkolók problémáját.

„Billy Hogan nevet, miközben a Liverpool szurkolói a jegyárak emelkedése ellen tiltakoznak? Szánalmas”.

„Ugye nem csak én láttam, hogy Billy Hogan nevet a tüntetésen? Ez rendkívül rossz üzenetet küld a szurkolók felé”.

„Remélem, minden bérlettulajdonos felkészült arra, hogy Billy Hogan a következő napokban személyesen kér bocsánatot, miután a kamerák nevetgélésen kapták a tüntetés alatt”.



Liverpool CEO Billy Hogan (right) reacts to Liverpool fans' protests against rising prices inside Anfield

Elszakadt a cérna a Liverpool-szurkolóknál, fejbe dobták gólszerzőt

Ami a mérkőzést illeti, a Liverpool már az első félidőben kétgólos előnyben volt Alexander Isak és a szezon végén távozó Andy Robertson találataival. A 71. percben azonban – egy vitatott jelenet után – váratlanul szépített a Crystal Palace. A Vörösök harmadik számú kapusa, Freddie Woodman egy védés után megsérült, és lent maradt a földön, a játékvezető azonban nem állította meg játékot, így Daniel Munoz az üres kapuba lőtt.