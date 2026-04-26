Rendkívüli

Vérfagyasztó pillanatok a Fehér Házban: fegyveres férfi követett el merényletkísérletet Trump ellen – videó

Ezt látnia kell!

Macron elképesztő dologra vetemedett a választás előtt – mit képzel magáról?

A Premier League 34. fordulójában a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool 3-1-re legyőzte a Crystal Palace-t az Anfielden. A találkozó nem volt mentes a feszültségtől, a Liverpool szurkolói pedig több okból is felháborodtak.

Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool szombaton 3-1-relegyőzte a Crystal Palace együttesét, így sorozatban harmadik sikerét aratta és csaknem öt év után nyert ismét pályaválasztóként londoni riválisa ellen. Mivel az Aston Villa kikapott a Fulham ellen, így Arne Slot csapata a negyedik helyre lépett előre a Premier League tabelláján.

A Liverpool szurkolói tüntettek az Anfielden
A Liverpool vezérigazgatója a szurkolók tiltakozásán mosolygott

A találkozón már negyed óra után előkerültek a sárga lapok, ugyanis több tízezer hazai szurkoló így tiltakozott a jegyáremelések ellen. Mint ismert, a PL-címvédője a következő három évben akár 13 százalékkal is megemelheti a jegyárakat.

A mérkőzés közvetítése során a kamerák elkapták Billy Hogan, a Liverpool vezérigazgatójának anfieldi demonstrációra tett reakcióját, ami alaposan kiverte a biztosítékot a drukkereknél. A felvételeken úgy tűnt, Hogan a kezével próbálja eltakarni az arcát, miközben egy félmosollyal reagál a lelátói tiltakozásra

A mérkőzés után a közösségi médiában azonnal elszabadultak az indulatok: többen is azért támadták az LFC vezérigazgatóját, mert szerintük elfogadhatatlan, hogy a klubvezetés kineveti a szurkolók problémáját.

  • „Billy Hogan nevet, miközben a Liverpool szurkolói a jegyárak emelkedése ellen tiltakoznak? Szánalmas”.
  • „Ugye nem csak én láttam, hogy Billy Hogan nevet a tüntetésen? Ez rendkívül rossz üzenetet küld a szurkolók felé”.
  • „Remélem, minden bérlettulajdonos felkészült arra, hogy Billy Hogan a következő napokban személyesen kér bocsánatot, miután a kamerák nevetgélésen kapták a tüntetés alatt”.
     

Elszakadt a cérna a Liverpool-szurkolóknál, fejbe dobták gólszerzőt

Ami a mérkőzést illeti, a Liverpool már az első félidőben kétgólos előnyben volt Alexander Isak és a szezon végén távozó Andy Robertson találataival. A 71. percben azonban – egy vitatott jelenet után – váratlanul szépített a Crystal Palace. A Vörösök harmadik számú kapusa, Freddie Woodman egy védés után megsérült, és lent maradt a földön, a játékvezető azonban nem állította meg játékot, így Daniel Munoz az üres kapuba lőtt.

A gól után elszabadultak az indulatok az Anfielden: a liverpooliak hevesen tiltakoztak, mert szerintük a kolumbiai védőnek sportszerűen ki kellett volna rúgnia a labdát az oldalvonalon túlra, ő azonban ezt nem tette meg. Nem sokkal később Munoz megkapta a magáét, amikor egy bedobást próbált elvégezni néhány méterre a Liverpool szurkolóitól: a drukkerek hangosan kifütyülték a játékost, majd az egyikük még egy labdával is fejbe dobta.

A botrányos jelenet végül nem befolyásolta a végeredményt. Szoboszlaiék legközelebb a harmadik helyen álló Manchester United otthonában lépnek pályára.

