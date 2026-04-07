Arne Slot finoman szólva sem tudta megismételni a 2024-2025-ös bajnoki szezont, ugyanis csapata csak az ötödik helyen szerénykedik a Premier League-ben, az angol FA-kupában pedig egy nagyon súlyos vereséggel búcsúzott már a negyeddöntőben. Fontos kiemelni, hogy a Liverpool jelenleg BL-negyeddöntőre készül, és a csapatot érintő sérüléseket sem szabad lebecsülni, de a szurkolókat ez sem akadályozta meg abban, hogy Xabi Alonso nevét skandálják a City elleni kiesést követően.

Xabi Alonso a Liverpool edzője lesz?

Ki lesz a Liverpool következő edzője?

Slot esetleges távozása hétről-hétre felmerül az angol sajtóban, amely rendszerint a Real Madrid korábbi trénerét hozza fel, mint lehetséges utód. A talkSPORT értesülései szerint, ha a Vörösök ténylegesen menesztik a holland menedzsert, akkor még nagy bajba kerülhetnek, ugyanis könnyen lehet, hogy a Manchester City is edzőt keres majd a nyáron.

Pep Guardiola szerződése a 2026-2027-es idény végéig szól a manchesteriekkel, viszont egyre több jel utal arra, hogy ő is elköszön a Premier League-től, az említett forrás pedig Alonsót jelöli meg a következő City-edzőnek.

Xabi Alonso is a contender to replace Pep Guardiola at #ManCity if he steps down at the end of the season.



[via @alex_crook] — City Xtra (@City_Xtra) April 7, 2026

Xabi Alonsót a Real Madridnál töltött rövid időszaka ellenére Európa egyik legnagyobb edzőtehetségének tartják, hiszen a Bayer Leverkusen trénereként bajnoki címet szerett Németországban, a kupát is behúzta, és csak azért nem zárta veretlenül a szezont, mert az Európa-liga-döntőben vereséget szenvedett az Atalantától.