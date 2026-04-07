Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Fontos!

Alekszandar Vucsics: Egy katonai rendfokozattal rendelkező migráns készült támadásra a Török Áramlat ellen

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Link másolása
Vágólapra másolva!
Xabi Alonso a 2025-2026-os idény közepén távozott a Real Madrid vezetőedzői pozíciójáról, miután 28 tétmérkőzésen csak 20 győzelmet aratott, s állítólag több sztárjátékosával sem ápolt jó viszonyt. A spanyol tréner neve azóta számtalanszor felmerült a Liverpool kispadjánál, azonban a brit sajtó szerint a Manchester City is monitorozza a helyzetet.

Arne Slot finoman szólva sem tudta megismételni a 2024-2025-ös bajnoki szezont, ugyanis csapata csak az ötödik helyen szerénykedik a Premier League-ben, az angol FA-kupában pedig egy nagyon súlyos vereséggel búcsúzott már a negyeddöntőben. Fontos kiemelni, hogy a Liverpool jelenleg BL-negyeddöntőre készül, és a csapatot érintő sérüléseket sem szabad lebecsülni, de a szurkolókat ez sem akadályozta meg abban, hogy Xabi Alonso nevét skandálják a City elleni kiesést követően.

Xabi Alonso a Liverpool edzője lesz?
Fotó: FADEL SENNA / AFP

Ki lesz a Liverpool következő edzője?

Slot esetleges távozása hétről-hétre felmerül az angol sajtóban, amely rendszerint a Real Madrid korábbi trénerét hozza fel, mint lehetséges utód. A talkSPORT értesülései szerint, ha a Vörösök ténylegesen menesztik a holland menedzsert, akkor még nagy bajba kerülhetnek, ugyanis könnyen lehet, hogy a Manchester City is edzőt keres majd a nyáron. 

Pep Guardiola szerződése a 2026-2027-es idény végéig szól a manchesteriekkel, viszont egyre több jel utal arra, hogy ő is elköszön a Premier League-től, az említett forrás pedig Alonsót jelöli meg a következő City-edzőnek.

Xabi Alonsót a Real Madridnál töltött rövid időszaka ellenére Európa egyik legnagyobb edzőtehetségének tartják, hiszen a Bayer Leverkusen trénereként bajnoki címet szerett Németországban, a kupát is behúzta, és csak azért nem zárta veretlenül a szezont, mert az Európa-liga-döntőben vereséget szenvedett az Atalantától. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
