Amikor 75 millió euróért Németországba költözött, sokan túlzásnak tartották az árat egy olyan játékosért, akiről a Liverpool kész volt lemondani. Azóta viszont Luis Díaz minden kétkedőt elhallgattatott: a Transfermarkt adatai szerint ebben az idényben 46 tétmeccsen 26 gólt és 21 gólpasszt jegyzett a Bayern Münchenben. A Bundesligában különösen félelmetes a mérlege: 29 meccsen 15 gól és 16 gólpassz, a Bajnokok Ligájában pedig 11 találkozón 7 góllal és 4 gólpasszal bizonyította, hogy a legnagyobb színpadon is döntő tényező.
Luis Díaz és a liverpooli fejlődés iróniája
Amikor a Liverpoolnál elengedték, sok szurkoló már a szintlépésről beszélt. Florian Wirtz, Alexander Isak és más nagy nevek érkezését ünnepelték, egyes vélemények szerint minden idők egyik legnagyobb támadósor-frissítése zajlott.
Mohamed Szalah azonban gyorsan lehűtötte a kedélyeket, amikor arra figyelmeztetett: nem kellene tiszteletlenül beszélni egy olyan játékosról, aki fontos része volt a bajnokcsapatnak.
Az idő őt igazolta. Miközben Liverpoolban még épül az új projekt, Münchenben Luis Díaz sorra szállítja a döntő pillanatokat. Gólt szerzett a Stuttgart elleni bemutatkozásán, duplázott a Paris Saint-Germain otthonában, majd a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőben is kulcsszerepet vállalt. A BL-ben mutatott teljesítménye különösen látványos: 11 meccsen 11 kanadai pontot hozott össze, vagyis meccsenként átlagosan benne van egy Bayern-gólban.
Vincent Kompany vezetőedző alatt a játéka is új szintre lépett. A klasszikus szélsőből beljebb húzódó támadóvá vált, aki nemcsak a vonal mellett veszélyes, hanem a kapu előtt is könyörtelen. Gyorsasága, agresszív letámadása és helyzetfelismerése új dimenziót adott a Bayern játékának – különösen a nagycsapatok ellen.
Még Steven Gerrard is őt siratja
A Bayernnél nemcsak a góljai miatt kulcsfigura, hanem azért is, mert folyamatos nyomás alatt tartja az ellenfelet. Ez az a tulajdonság, ami korábban hiányzott a bajorokból az elitcsapatok ellen. Díaz érkezésével sokkal nehezebb lett kihozni a labdát a Bayern ellen, miközben támadásban szinte minden meccsen benne van a gól vagy a gólpassz.
A teljesítménye még Liverpoolban is visszhangot keltett. A Vörösök legendája, Steven Gerrard egyenesen úgy fogalmazott a televízióban: „Nagyon hiányzik nekünk. Luis Díaz mellett egy másodpercre sem lehet elaludni.”
A kolumbiai támadó nemcsak hatékonyabb lett, hanem kiegyensúlyozottabb is. Már nem az a hullámzó formájú játékos, akinek korábban sokan tartották, hanem egy olyan futballista, aki a legnagyobb meccseken is képes eldönteni a párharcokat. Az angliai távozása után a müncheni remeklése egy újabb válasz arra, hogy mi történhetett a címvédő Liverpoollal idén a Premier League-ben.
Díaz pedig természetesen a PSG elleni 5-4-es Bajnokok Ligája-őrületben is villant: egy elképesztő labdaátvétel után varázslatos gólt lőtt, amellyel életben tartotta a Bayern reményeit a visszavágóra.