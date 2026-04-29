Amikor 75 millió euróért Németországba költözött, sokan túlzásnak tartották az árat egy olyan játékosért, akiről a Liverpool kész volt lemondani. Azóta viszont Luis Díaz minden kétkedőt elhallgattatott: a Transfermarkt adatai szerint ebben az idényben 46 tétmeccsen 26 gólt és 21 gólpasszt jegyzett a Bayern Münchenben. A Bundesligában különösen félelmetes a mérlege: 29 meccsen 15 gól és 16 gólpassz, a Bajnokok Ligájában pedig 11 találkozón 7 góllal és 4 gólpasszal bizonyította, hogy a legnagyobb színpadon is döntő tényező.

Luis Díaz a liverpooli záró szezonjában még „csak” 17 gólig és 8 gólpasszig jutott 50 meccsen – Münchenben ezt már messze túlszárnyalta

Luis Díaz és a liverpooli fejlődés iróniája

Amikor a Liverpoolnál elengedték, sok szurkoló már a szintlépésről beszélt. Florian Wirtz, Alexander Isak és más nagy nevek érkezését ünnepelték, egyes vélemények szerint minden idők egyik legnagyobb támadósor-frissítése zajlott.

Mohamed Szalah azonban gyorsan lehűtötte a kedélyeket, amikor arra figyelmeztetett: nem kellene tiszteletlenül beszélni egy olyan játékosról, aki fontos része volt a bajnokcsapatnak.

Az idő őt igazolta. Miközben Liverpoolban még épül az új projekt, Münchenben Luis Díaz sorra szállítja a döntő pillanatokat. Gólt szerzett a Stuttgart elleni bemutatkozásán, duplázott a Paris Saint-Germain otthonában, majd a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőben is kulcsszerepet vállalt. A BL-ben mutatott teljesítménye különösen látványos: 11 meccsen 11 kanadai pontot hozott össze, vagyis meccsenként átlagosan benne van egy Bayern-gólban.

Vincent Kompany vezetőedző alatt a játéka is új szintre lépett. A klasszikus szélsőből beljebb húzódó támadóvá vált, aki nemcsak a vonal mellett veszélyes, hanem a kapu előtt is könyörtelen. Gyorsasága, agresszív letámadása és helyzetfelismerése új dimenziót adott a Bayern játékának – különösen a nagycsapatok ellen.

Még Steven Gerrard is őt siratja

A Bayernnél nemcsak a góljai miatt kulcsfigura, hanem azért is, mert folyamatos nyomás alatt tartja az ellenfelet. Ez az a tulajdonság, ami korábban hiányzott a bajorokból az elitcsapatok ellen. Díaz érkezésével sokkal nehezebb lett kihozni a labdát a Bayern ellen, miközben támadásban szinte minden meccsen benne van a gól vagy a gólpassz.