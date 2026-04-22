Ha visszatekerjük az idő kerekét 2025 nyarára, akkor aligha találtunk volna olyan szurkolót, aki a Honvédot és a Zalaegerszeget is a Magyar Kupa legjobb négy csapata közé várta. Kispesten egyértelműen a feljutást jelölték meg célnak a szezon előtt (a csapat jelenleg egy pontos lemaradással üldözi a listavezető Vasast, miközben a többieket már leszakította), míg a ZTE legfőbb feladata az NB I-es tagság biztosítása volt, ehhez képest a csapatnak reális esélye lehet a harmadik helyre is.

Tizenegyespárbaj döntött a Magyar Kupa döntőjében

Az elődöntőhöz vezető úton a Honvéd két NB I-es csapatot is elkapott: a nyolcaddöntőbe egy debreceni győzelemmel jutott be, majd az ESMTK után a Bozsik Stadionban fektette két vállra a biztos kieső Diósgyőrt. A Zalaegerszeg nem találkozott élvonalbeli csapattal, de cserébe a Budafokot, a Vasast és a Soroksárt is legyőzte, kedden pedig egy újabb NB II-es élcsapat ellen kellett kivívnia a továbbjutást.

Magyar Kupa-győzelem vagy bajnoki cím?

Ki lehet jelenteni, hogy a Honvéd feljutása fordulókon belül bekövetkezik, a nagyobb kérdés csupán az lehetett, hogy aranyérmesként vagy a Vasas mögött a második helyen teheti ezt meg. Ez a kérdés érezhetően a szurkolókat is foglalkoztatta, a mérkőzést megelőzően többen is elmondták véleményüket a kilátásokról.

Egyértelmű, megnyerjük a kupát és bajnokként jutunk fel. Ha ma tovább is jutnánk, számomra akkor is a Vasas elleni meccs lesz a tavasz legfontosabb meccse

− mondta egy kispesti szimpatizáns a Bozsik Stadion előtt, majd jött a nagy egyetértés, hogy a debreceni siker volt az idei kupamenetelés legnagyobb győzelme. Ez a bizonyos 2-1-es mérkőzés októberben volt, mégis élénken emlékeznek rá Kispesten. Több szurkoló is ez jelölte meg hivatkozási pontként, hogy igenis jogosan van a csapatuk a legjobb négy között.

Persze fél órával a kezdés előtt negatív hangokat is lehetett hallani: egyesek szerint már az is csoda, hogy idáig eljutott a Honvéd, míg mások abban bíztak, hogy csapatuk a meglepetés erejével fog élni. A legnagyobb mondást talán a stadionnál található Honvéd Shopban lehetett hallani, amikor egy szurkolói sál kiválasztása közben a Ferencváros szerdai győzelmét megelőlegezve úgy fogalmaztak, hogy