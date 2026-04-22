Ha visszatekerjük az idő kerekét 2025 nyarára, akkor aligha találtunk volna olyan szurkolót, aki a Honvédot és a Zalaegerszeget is a Magyar Kupa legjobb négy csapata közé várta. Kispesten egyértelműen a feljutást jelölték meg célnak a szezon előtt (a csapat jelenleg egy pontos lemaradással üldözi a listavezető Vasast, miközben a többieket már leszakította), míg a ZTE legfőbb feladata az NB I-es tagság biztosítása volt, ehhez képest a csapatnak reális esélye lehet a harmadik helyre is.
Az elődöntőhöz vezető úton a Honvéd két NB I-es csapatot is elkapott: a nyolcaddöntőbe egy debreceni győzelemmel jutott be, majd az ESMTK után a Bozsik Stadionban fektette két vállra a biztos kieső Diósgyőrt. A Zalaegerszeg nem találkozott élvonalbeli csapattal, de cserébe a Budafokot, a Vasast és a Soroksárt is legyőzte, kedden pedig egy újabb NB II-es élcsapat ellen kellett kivívnia a továbbjutást.
Magyar Kupa-győzelem vagy bajnoki cím?
Ki lehet jelenteni, hogy a Honvéd feljutása fordulókon belül bekövetkezik, a nagyobb kérdés csupán az lehetett, hogy aranyérmesként vagy a Vasas mögött a második helyen teheti ezt meg. Ez a kérdés érezhetően a szurkolókat is foglalkoztatta, a mérkőzést megelőzően többen is elmondták véleményüket a kilátásokról.
Egyértelmű, megnyerjük a kupát és bajnokként jutunk fel. Ha ma tovább is jutnánk, számomra akkor is a Vasas elleni meccs lesz a tavasz legfontosabb meccse
− mondta egy kispesti szimpatizáns a Bozsik Stadion előtt, majd jött a nagy egyetértés, hogy a debreceni siker volt az idei kupamenetelés legnagyobb győzelme. Ez a bizonyos 2-1-es mérkőzés októberben volt, mégis élénken emlékeznek rá Kispesten. Több szurkoló is ez jelölte meg hivatkozási pontként, hogy igenis jogosan van a csapatuk a legjobb négy között.
Persze fél órával a kezdés előtt negatív hangokat is lehetett hallani: egyesek szerint már az is csoda, hogy idáig eljutott a Honvéd, míg mások abban bíztak, hogy csapatuk a meglepetés erejével fog élni. A legnagyobb mondást talán a stadionnál található Honvéd Shopban lehetett hallani, amikor egy szurkolói sál kiválasztása közben a Ferencváros szerdai győzelmét megelőlegezve úgy fogalmaztak, hogy
ma megverjük a Zetét, a döntőben pedig elkapjuk a Fradit.
Csata a pályán és a lelátókon is
Mindkét szurkolótábor (összesen 5450 néző) kitett magáért: a vendégek fehér konfettit szórtak a magasba, míg a házigazda fáklyákkal készült, utóbbi bevetése után rövid ideig félbe is kellett szakítani a játékot. Ami a mérkőzést illeti, küzdelmes első félidőt hoztak össze a csapatok, a kispadnál pedig több alkalommal is fegyelmeznie kellett a játékvezetőnek, a tét tehát érezhető volt.
Aztán a 44. percben minden kispesti szurkoló felugrott, amikor Branko Pauljevics a vendég védelem hibáját kihasználva a kapuba lőtt.
Feczkó Tamás, a Honvéd edzője a fordulást követően hátrébb rendelte a csapatát, a Zalaegerszegnek kellett mennie az eredmény után, ez pedig az első 45 perchez képest egy sokkal intenzívebb játékot hozott. Ezzel párhuzamosan a szabálytalanságok is megsokszorozódtak, bár több belépőnél is néma maradt a síp, amit a szurkolók finoman szólva sem értékeltek.
A vezetés birtokában a Honvédnak nem volt sietős játékba hozni a labdát, majd a 80. percben elszabadultak az indulatok: Nuno Campos vezetőedző a kispesti padnak reklamált, az összeszólalkozásból pedig balhé bontakozott ki, még az alapvonalnál melegítő játékosok is beszálltak a lökdösődésbe. A végeredmény Camposnak sárga lap, egy kispesti stábtagot pedig kiállítottak.
Kétszer állt fel a hazai közönség
A 91. percben a kispesti B-közép felszólította a hazai szurkolókat, hogy álljanak fel, hiszen már csak pillanatok választották el a csapatot, hogy bemeneteljen az MK-döntőbe. Hazai szempontból jól is alakultak a dolgok, de aztán jött egy ZTE-beadás, Joao Victor pedig hosszabbításra mentette a mérkőzést. Ezt a gyomrost nem is tudta kiheverni a Honvéd, sőt az extra ráadás elején rögtön gólt kapott egy zalaegerszegi átmenet végén.
Azonban itt még nem ért véget a kedd este, hiszen a 101. percben Szamosi Ádám egyenlített, így 2-2-es állásról jöhetett a drámai büntetőpárbaj. A tíz próbálkozóból a kispesti Szabó Alex mellé lőtte a sajátját, a hibátlan zalai sort pedig Skribek Alen zárta, aki miután döntőbe rúgta a csapatát, félreérthetetlen gesztusokat tett a hazai ultrák felé.
A túloldalt megindult az önfeledt ünneplés, ami érthető is, hiszen a Zalaegerszeg története során harmadik alkalommal jutott döntőbe. Skandálták Nuno Campos és több játékos nevét is, ráadásul a ZTE egyik alapembere, Szendrei Norbert tagja volt annak a csapatnak, amely a 2022-2023-es idény végén kupát nyert, három évvel előtte pedig a Honvéd játékosként emelhette magasba a trófeát.
A sírból kellett visszahozni. Szeretnék gratulálni a Honvédnak, mert jobban megtalálták ellenünk az ellenszert, mint ebben a félévben bármilyen ellenfél. Nagyon jól játszottak, ha ők jutottak volna tovább, megérdemelten jutnak tovább, így is szerintem tisztesen helytálltak, örülök, hogy továbbjutottunk”
− mondta az elődöntőt követően a 26 éves szélső, aki 2021-ig futballozott Kispesten.
„Ők játszottak jól. Ránk erőltették az akaratukat, nem arról volt szó, hogy mi ne akartunk volna, hanem megtalálták az ellenszert. De nemcsak az első és a második félidőben, hanem a hosszabbításban is jól játszottak. Egy pár büntetőt gyakoroltunk, de nem volt nagy készülés. Mentálisan erősek vagyunk, és ezt a tizenegyespárbaj során is megmutattuk.
Győr vagy Fradi? Bármelyik jut be, ők a párharc esélyesei.
Attól függetlenül, hogy idén nem győztek még le minket. Ez nem változtat ezen, sőt. Én majd megnézem a mérkőzést, és bárki jut be, örömmel játszom ellene” − tette hozzá Szendrei.
Nem a jobb csapat jutott be a döntőbe?
Feczkó Tamás letörten értékelte csapata teljesítményét az elődöntőt követő sajtótájékoztatón. A szakember véleménye szerint a Honvéd az első félidőben dominált, a fordulást követően pedig a kontratámadásokra épített.
Nyolcvan másodperc hiányzott ahhoz, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. A hosszabbítás második percében már az ellenfél vezetett, ez nagyon nem nézett ki jól. Nagyon kevés csapat tud felállni ebből a mentális állapotból, de a fiúk megmutatták, hogy mennyire erősek.”
„Ami bosszantó, hogy nem mindig igazságos a labdarúgás. Úgy érzem, hogy ma nem a jobb csapat jutott tovább, de annak örülök, hogy akik kilátogattak, azok nagyon jót szórakozhattak, csak elveszett az álmunk”− tette hozzá Feczkó, aki nyomatékosította, csapata közelebb járt a győzelemhez.
A labdarúgó Magyar Kupa második elődöntőjét szerdán, azaz ma játssza az ETO FC Győr a Ferencváros otthonában, 20 órától.
Magyar Kupa, elődöntő:
Budapest Honvéd FC-Zalaegerszegi TE 2-2 (1-0, 1-1, 2-2) - tizenegyesekkel 4-5
gólszerzők: Pauljevic (44.), Szamosi (101.), illetve Joao Victor (90+3.), Alfonso (92.)
