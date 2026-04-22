A Magyar Kupa egyik legparázsabb idei mérkőzésén nemcsak a játék, hanem az idegek harca is döntőnek bizonyult. A ZTE a 90+2. percben mentette hosszabbításra az összecsapást, majd a büntetőknél hibátlanul teljesítve jutott be a döntőbe.

A ZTE a Magyar Kupa elődöntőjében büntetőkkel nyert a Honvéd ellen

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Magyar Kupa: különmeccs a kapu előtt

Nem mindennapi jelenetek zajlottak le a kapu előtt, amikor a ZTE csapatkapitánya, Szendrei Norbert a labda mögé állt a szétlövés során. A Magyar Nemzet arról írt, hogy a kispesti szurkolók által elsőre félreértett, provokatívnak tűnő gesztusok valójában nem a lelátónak szóltak.

Szendrei Norbert a Honvéd kapusának, Dúzs Gellértnek válaszolt, aki a lövés előtt hangosan, nem éppen a legszebb szavakat használva próbálta kizökkenteni. A két játékos között így egy külön párharc alakult ki a tizenegyesnél, amelyből a zalai középpályás jött ki győztesen.

Pszichológiai hadviselés és a ZTE diadala

A tizenegyespárbaj során Dúzs Gellért mindent megtett, hogy megzavarja az ellenfeleket. Szendreinek is bekiabálta, melyik oldalra várja a lövést, ám a zalai csapatkapitány higgadt maradt, és a másik sarokba helyezett.

A gól után egyértelmű kézmozdulattal jelezte: nem sikerült kizökkenteni. A jelenet külön pikantériáját adja, hogy mindketten a Magyar Futball Akadémián nevelkedtek, így jól ismerték egymást.

Amikor elszakad a cérna a lelátó előtt

A feszültség a lefújás után sem csökkent. A ZTE játékosai a hazai szurkolók előtt ünnepelték a továbbjutást, ami újabb indulatokat váltott ki a lelátón. A játékvezetőnek kellett közbelépnie, hogy a helyzet ne fajuljon el komolyabb konfliktussá.