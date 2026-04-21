A Budapest Honvéd az előző körben az NB I-es Diósgyőrt ejtette ki a MOL Magyar Kupa negyeddöntőjében, míg a Zalaegerszeg a másodosztályban szereplő Soroksárt búcsúztatta.

Branko Pauljevics góljával szerzett vezetést a Honvéd a Magyar Kupa elődöntőjében

Fotó: Purger Tamás/MTI

A Feczkó Tamás által irányított kispesti csapat a második helyen áll a NB II-ben, a múlt hétvégi mezőkövesdi győzelmével pedig óriási lépést tett a feljutás fel. A Nuno Campos vezette ZTE az NB I egyik legjobb formában lévő csapata. A kék-fehérek legutóbbi hat bajnokijukból csak egyet veszítettek el, és egy pontra vannak a dobogótól.

A Honvéd elképesztő góllal került előnybe a Magyar Kupa elődöntőjében

A kedd esti Magyar Kupa elődöntőjének első félideje nem hozott magas színvonalú játékot, az viszont már az első pillanattól kezdve feltűnt, hogy a Honvéd nem illetődött meg, kemény letámadással nekiment a Zalaegerszegnek.

Sokáig úgy tűnt, az első játékrész gólnélküli döntetlennel érhet vége, azonban a 44. percben egy döbbenetes hiba után megszerezte a vezetést a Honvéd.

Egy előreívelt labda után a spanyol José Manuel Calderón nem hagyta a labdát a kapusának, ezt követően pedig elkezdett cselezgetni a tizenhatoson belül, de a szerb Branko Pauljevics elválasztotta a labdától majd higgadtan értékesítette a ziccerét (1-0).

A Zalaegerszeg az év egyik legszebb góljával jött vissza a 93. percben

A második félidőt óriási lendülettel kezdte a Zalaegerszeg, de nagy helyzetet sokáig nem tudott kialakítani a kispesti kapu előtt. Negyedóra elteltével aztán a brazil Maxsuell Alegria próbálkozott egy 18 méteres bombával, de a 24 éves Dúzs Gellért óriási bravúrral védte a bal felsőbe tartó lövést.

A Zalaegerszegnek nagyon nem ment a játék, az ebből adódó feszültség pedig el is uralkodott a vendégcsapat játékosain, akik a 81. percben kis híján tömegverekedést kezdeményeztek. Miután kiment a labda az oldalvonalon, a Honvéd kapusedzője, Hegedüs Lajos nem akarta azt visszaadni, mire megtámadták őt a zalai játékosok, a kispestiek meg persze azonnal a segítségére siettek. Az affér után a kispesti kispadon helyet foglaló Hegedüs piros lapot kapott, a ZTE edzője pedig sárga lapos figyelmeztetésben részesült reklamálás miatt.