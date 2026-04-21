Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Rendkívüli

Putyin megszólalt a választásról, amit mondott, az mindenkit megdöbbentett

Olvasta?

Váratlan fordulat: 24 órán belül eldől Ukrajna sorsa

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Magyar Kupa keddi elődöntőjében az NB I-es Zalaegerszeg drámai meccset játszott a másodosztályban szereplő Budapest Honvéd ellen a Bozsik Arénában. A Budapest Honvéd a 93. percig vezetett, azonban a Zalaegerszeg a 93. percben egy szenzációs ollózós góllal egyenlíteni tudott, ezzel hosszabbításra mentette a párharcot. A ráadás elején aztán azonnal betaláltak a vendégek, a kispestiek viszont a 102. percben egyenlíteni tudtak, így jöhetett a tizenegyespárbaj. A szétlövést végül a vendégek nyerték, akik ezzel bejutottak a Magyar Kupa döntőbe, melyet május 9-én rendeznek majd a Puskás Arénában. A ZTE ellenfele a Ferencváros-Győr párharc győztese lesz.

A Budapest Honvéd az előző körben az NB I-es Diósgyőrt ejtette ki a MOL Magyar Kupa negyeddöntőjében, míg a Zalaegerszeg a másodosztályban szereplő Soroksárt búcsúztatta. 

Budapest, 2026. április 21. Branko Pauljevic, a Honvéd (b) és José Calderón, a Zalaegerszeg játékosa a labdarúgó MOL Magyar Kupa elődöntőjében játszott Budapest Honvéd FC - Zalaegerszegi TE FC mérkőzésen a Bozsik Arénában 2026. április 21-én. MTI/Purger Tamás
Branko Pauljevics góljával szerzett vezetést a Honvéd a Magyar Kupa elődöntőjében
Fotó: Purger Tamás/MTI

A Feczkó Tamás által irányított kispesti csapat a második helyen áll a NB II-ben, a múlt hétvégi mezőkövesdi győzelmével pedig óriási lépést tett a feljutás fel. A Nuno Campos vezette ZTE az NB I egyik legjobb formában lévő csapata. A kék-fehérek legutóbbi hat bajnokijukból csak egyet veszítettek el, és egy pontra vannak a dobogótól. 

A Honvéd elképesztő góllal került előnybe a Magyar Kupa elődöntőjében

A kedd esti Magyar Kupa elődöntőjének első félideje nem hozott magas színvonalú játékot, az viszont már az első pillanattól kezdve feltűnt, hogy a Honvéd nem illetődött meg, kemény letámadással nekiment a Zalaegerszegnek. 

Sokáig úgy tűnt, az első játékrész gólnélküli döntetlennel érhet vége, azonban a 44. percben egy döbbenetes hiba után megszerezte a vezetést a Honvéd.

Egy előreívelt labda után a spanyol José Manuel Calderón nem hagyta a labdát a kapusának, ezt követően pedig elkezdett cselezgetni a tizenhatoson belül, de a szerb Branko Pauljevics elválasztotta a labdától majd higgadtan értékesítette a ziccerét (1-0). 

A Zalaegerszeg az év egyik legszebb góljával jött vissza a 93. percben

A második félidőt óriási lendülettel kezdte a Zalaegerszeg, de nagy helyzetet sokáig nem tudott kialakítani a kispesti kapu előtt. Negyedóra elteltével aztán a brazil Maxsuell Alegria próbálkozott egy 18 méteres bombával, de a 24 éves Dúzs Gellért óriási bravúrral védte a bal felsőbe tartó lövést. 

A Zalaegerszegnek nagyon nem ment a játék, az ebből adódó feszültség pedig el is uralkodott a vendégcsapat játékosain, akik a 81. percben kis híján tömegverekedést kezdeményeztek. Miután kiment a labda az oldalvonalon, a Honvéd kapusedzője, Hegedüs Lajos nem akarta azt visszaadni, mire megtámadták őt a zalai játékosok, a kispestiek meg persze azonnal a segítségére siettek. Az affér után a kispesti kispadon helyet foglaló Hegedüs piros lapot kapott, a ZTE edzője pedig sárga lapos figyelmeztetésben részesült reklamálás miatt. 

A hajrában a ZTE rohamozott az egyenlítésért, a 91. percben még Lucas Alfonsónak volt egy veszélyes fejese, de az olasz játékos nem talált kaput. Úgy tűnt, a Honvéd megnyeri a párharcot, azonban a 93. percben volt még egy csavar a meccsben. Egy bal oldali beadás után a hosszún érkező Stefan Bitca fejelte középre a labdát, a brazil João Victor pedig nyolc méterről védhetetlen, félollózós gólt lőtt a léc alá (1-1), így jöhetett a kétszer 15 perc hosszabbítás. 

A hosszabbításban aztán újabb dráma jött a Bozsik Arénában: 

a 92. percben a csodagólt szerező João Victor száguldott át a kispesti térfélen, majd a jobbján érkező Lucas Alfonso elé tálalt, aki nyolc méterről a jobb alsó sarokba lőtte a ziccertét (1-2). 

Egy ilyen dráma sok csapatot megtört volna, úgy tűnt, a Zalaegerszeg innen már nem fogja kiengedni a meccset a kezéből, azonban a 102. percben a Honvéd is vissza tudott kapaszkodni. A csereként beállt Újváry Ferenc jobbról belőtt labdáját Mauricio Zan középre ütötte ki, az érkező Szamosi Ádám pedig közelről az üres kapuba lőtt (2-2). 

A folytatásban már egyik csapat sem kockáztatott sokat, bár a zalaiak a 120. percben még reklamáltak egy tizenegyest, amikor Lucas Alfonso a földre került, de dr. Csonka Bence játékvezető sípja néma maradt és a VAR-szobában sem gondolták büntetőnek az esetet, így maradt a döntetlen és jöhetett a tizenegyespárbaj.

  • A Honvéd kezdte a lövést, elsőként Csontos Dominik állt a labda mögé és ballal a kapu bal oldalába bombázott (1-0).
  • Zalaegerszegi részről Szendrei Norbert érkezett, aki hidegvérrel a jobb alsóba lőtt (1-1). 
  • Ezt követően a gólszerző Szamosi érkezett kispesti részről és higgadtan a bal felsőbe emelt (2-1). 
  • A második zalai tizenegyest Victory Akpe lőtt a kapu közepébe a balra vetődő Dúzs Gellért helyére (2-2).
  • Kispesti részről harmadiknak Szabó Alex érkezett, akinek a jobb alsóba szánt lövése kapu mellé ment. 
  • Ezt követően Kiss Bence jött a vendégektől, aki higgadtan a jobb felsőbe lőtt (2-3). 
  • A Honvéd negyedik lövését Nyers Ádám vállalta magára. A fiatal játékos középre tartó lövésébe bele tudott kapni a ZTE kapusa, de a labda végül a kapuba csorgott (3-3). 
  • A vendégektől negyedikként Lucas Alfonso jött, aki a bal alsó sarokba helyezett (3-4).
  • A Honvéd ötödik lövője Zuigéber Ákos volt, aki magabiztosan a kapu jobb oldalába lőtt (4-4). 
  • A Zalaegerszeg ötödik lövőjeként Skribek Allen érkezett, aki a bal alsó sarokba helyezett (4-5), ezt követően pedig elkezdte hergelni a Honvéd-szurkolókat, így fölösleges közjátékkal zárult a mérkőzést, melyet végül a ZTE nyert meg elképesztő drámában. 
Budapest, 2026. április 21. A gólszerző Joao Victor Vieira Ferreira Sousa, a Zalaegerszeg játékosa (b) ünnepel, mellette csapattársa, Stefan Bitca a labdarúgó MOL Magyar Kupa elődöntőjében játszott Budapest Honvéd FC - Zalaegerszegi TE FC mérkőzésen a Bozsik Arénában 2026. április 21-én. MTI/Purger Tamás
A Zalaegerszeg lesz az egyik résztvevője a Magyar Kupa döntőjének
Fotó: Purger Tamás/MTI

A Zalaegerszeg ezzel bejutott a május 9-én sorra kerülő fináléba, ahol a Ferencváros-Győr összecsapás győztese lesz majd az ellenfele. 

A zalaiak történetük során harmadszor léphetnek majd pályára a trófeáért, amelyet eddig egyszer, 2023-ban hódítottak el.

Magyar Kupa, negyeddöntő:
Budapest Honvéd FC-Zalaegerszegi TE 2-2 (1-0, 1-1, 2-2) - tizenegyesekkel 4-5
Bozsik Aréna, 5450 néző, v.: Csonka
Honvéd: Dúzs – Csonka B. (Ujváry, 100.), Szabó A., Csontos – Pauljevic, Pekár (Szabó T., 66.), Kesztyűs (Szamosi, 66.), Hangya – Gyurcsó (Kántor, 89.), Pinte (Zuigeber, 70.), Medgyes (Nyers, 100.)
Zalaegerszeg: Mauricio – Calderón (David Lopez, 117.), Várkonyi (Diogo Silva, 117.), Akpe Victory, Csonka A. (Bitca, 73.) – Kiss B., Amato (Lima, 73.), Szendrei, Skribek – Joao Victor (Elosú, 98.), Maxsuell (Alfonso, 79.)
gólszerzők: Pauljevic (44.), Szamosi (101.), illetve Joao Victor (90+3.), Alfonso (92.)
sárga lap: Pekár (7.), Csonka B. (34.), Csontos (75.), Szabó T. (87.), Szabó A. (110.), illetve Calderón (56.), Szendrei (73.), Joao Victor (94.), Bitca (107.)

  • kapcsolódó cikkek:
Rangadót nyert a Honvéd, közel az NB I-be való visszajutáshoz
Puskás Ferenc unokája magyar állampolgárságot kapott
A Honvéd egyik szurkolója megsérült ünneplés közben, kórházba szállították
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!