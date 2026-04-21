A Budapest Honvéd az előző körben az NB I-es Diósgyőrt ejtette ki a MOL Magyar Kupa negyeddöntőjében, míg a Zalaegerszeg a másodosztályban szereplő Soroksárt búcsúztatta.
A Feczkó Tamás által irányított kispesti csapat a második helyen áll a NB II-ben, a múlt hétvégi mezőkövesdi győzelmével pedig óriási lépést tett a feljutás fel. A Nuno Campos vezette ZTE az NB I egyik legjobb formában lévő csapata. A kék-fehérek legutóbbi hat bajnokijukból csak egyet veszítettek el, és egy pontra vannak a dobogótól.
A Honvéd elképesztő góllal került előnybe a Magyar Kupa elődöntőjében
A kedd esti Magyar Kupa elődöntőjének első félideje nem hozott magas színvonalú játékot, az viszont már az első pillanattól kezdve feltűnt, hogy a Honvéd nem illetődött meg, kemény letámadással nekiment a Zalaegerszegnek.
Sokáig úgy tűnt, az első játékrész gólnélküli döntetlennel érhet vége, azonban a 44. percben egy döbbenetes hiba után megszerezte a vezetést a Honvéd.
Egy előreívelt labda után a spanyol José Manuel Calderón nem hagyta a labdát a kapusának, ezt követően pedig elkezdett cselezgetni a tizenhatoson belül, de a szerb Branko Pauljevics elválasztotta a labdától majd higgadtan értékesítette a ziccerét (1-0).
A Zalaegerszeg az év egyik legszebb góljával jött vissza a 93. percben
A második félidőt óriási lendülettel kezdte a Zalaegerszeg, de nagy helyzetet sokáig nem tudott kialakítani a kispesti kapu előtt. Negyedóra elteltével aztán a brazil Maxsuell Alegria próbálkozott egy 18 méteres bombával, de a 24 éves Dúzs Gellért óriási bravúrral védte a bal felsőbe tartó lövést.
A Zalaegerszegnek nagyon nem ment a játék, az ebből adódó feszültség pedig el is uralkodott a vendégcsapat játékosain, akik a 81. percben kis híján tömegverekedést kezdeményeztek. Miután kiment a labda az oldalvonalon, a Honvéd kapusedzője, Hegedüs Lajos nem akarta azt visszaadni, mire megtámadták őt a zalai játékosok, a kispestiek meg persze azonnal a segítségére siettek. Az affér után a kispesti kispadon helyet foglaló Hegedüs piros lapot kapott, a ZTE edzője pedig sárga lapos figyelmeztetésben részesült reklamálás miatt.
A hajrában a ZTE rohamozott az egyenlítésért, a 91. percben még Lucas Alfonsónak volt egy veszélyes fejese, de az olasz játékos nem talált kaput. Úgy tűnt, a Honvéd megnyeri a párharcot, azonban a 93. percben volt még egy csavar a meccsben. Egy bal oldali beadás után a hosszún érkező Stefan Bitca fejelte középre a labdát, a brazil João Victor pedig nyolc méterről védhetetlen, félollózós gólt lőtt a léc alá (1-1), így jöhetett a kétszer 15 perc hosszabbítás.
A hosszabbításban aztán újabb dráma jött a Bozsik Arénában:
a 92. percben a csodagólt szerező João Victor száguldott át a kispesti térfélen, majd a jobbján érkező Lucas Alfonso elé tálalt, aki nyolc méterről a jobb alsó sarokba lőtte a ziccertét (1-2).
Egy ilyen dráma sok csapatot megtört volna, úgy tűnt, a Zalaegerszeg innen már nem fogja kiengedni a meccset a kezéből, azonban a 102. percben a Honvéd is vissza tudott kapaszkodni. A csereként beállt Újváry Ferenc jobbról belőtt labdáját Mauricio Zan középre ütötte ki, az érkező Szamosi Ádám pedig közelről az üres kapuba lőtt (2-2).
A folytatásban már egyik csapat sem kockáztatott sokat, bár a zalaiak a 120. percben még reklamáltak egy tizenegyest, amikor Lucas Alfonso a földre került, de dr. Csonka Bence játékvezető sípja néma maradt és a VAR-szobában sem gondolták büntetőnek az esetet, így maradt a döntetlen és jöhetett a tizenegyespárbaj.
- A Honvéd kezdte a lövést, elsőként Csontos Dominik állt a labda mögé és ballal a kapu bal oldalába bombázott (1-0).
- Zalaegerszegi részről Szendrei Norbert érkezett, aki hidegvérrel a jobb alsóba lőtt (1-1).
- Ezt követően a gólszerző Szamosi érkezett kispesti részről és higgadtan a bal felsőbe emelt (2-1).
- A második zalai tizenegyest Victory Akpe lőtt a kapu közepébe a balra vetődő Dúzs Gellért helyére (2-2).
- Kispesti részről harmadiknak Szabó Alex érkezett, akinek a jobb alsóba szánt lövése kapu mellé ment.
- Ezt követően Kiss Bence jött a vendégektől, aki higgadtan a jobb felsőbe lőtt (2-3).
- A Honvéd negyedik lövését Nyers Ádám vállalta magára. A fiatal játékos középre tartó lövésébe bele tudott kapni a ZTE kapusa, de a labda végül a kapuba csorgott (3-3).
- A vendégektől negyedikként Lucas Alfonso jött, aki a bal alsó sarokba helyezett (3-4).
- A Honvéd ötödik lövője Zuigéber Ákos volt, aki magabiztosan a kapu jobb oldalába lőtt (4-4).
- A Zalaegerszeg ötödik lövőjeként Skribek Allen érkezett, aki a bal alsó sarokba helyezett (4-5), ezt követően pedig elkezdte hergelni a Honvéd-szurkolókat, így fölösleges közjátékkal zárult a mérkőzést, melyet végül a ZTE nyert meg elképesztő drámában.
A Zalaegerszeg ezzel bejutott a május 9-én sorra kerülő fináléba, ahol a Ferencváros-Győr összecsapás győztese lesz majd az ellenfele.
A zalaiak történetük során harmadszor léphetnek majd pályára a trófeáért, amelyet eddig egyszer, 2023-ban hódítottak el.
Magyar Kupa, negyeddöntő:
Budapest Honvéd FC-Zalaegerszegi TE 2-2 (1-0, 1-1, 2-2) - tizenegyesekkel 4-5
Bozsik Aréna, 5450 néző, v.: Csonka
Honvéd: Dúzs – Csonka B. (Ujváry, 100.), Szabó A., Csontos – Pauljevic, Pekár (Szabó T., 66.), Kesztyűs (Szamosi, 66.), Hangya – Gyurcsó (Kántor, 89.), Pinte (Zuigeber, 70.), Medgyes (Nyers, 100.)
Zalaegerszeg: Mauricio – Calderón (David Lopez, 117.), Várkonyi (Diogo Silva, 117.), Akpe Victory, Csonka A. (Bitca, 73.) – Kiss B., Amato (Lima, 73.), Szendrei, Skribek – Joao Victor (Elosú, 98.), Maxsuell (Alfonso, 79.)
gólszerzők: Pauljevic (44.), Szamosi (101.), illetve Joao Victor (90+3.), Alfonso (92.)
sárga lap: Pekár (7.), Csonka B. (34.), Csontos (75.), Szabó T. (87.), Szabó A. (110.), illetve Calderón (56.), Szendrei (73.), Joao Victor (94.), Bitca (107.)
- kapcsolódó cikkek: