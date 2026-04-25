Az angol labdarúgó másodosztályban szereplő West Bromwich Albion szurkolói és játékosai is a magyar válogatott Callum Stylest választották a csapat legjobbjának ebben az idényben.
A magyar válogatott középpályása minden héten bevethető
A klub honlapjának tájékoztatása szerint a középpályás a szezon nagy részében bal oldali védőként játszott, az eddigi 44 fordulóból 43-szor pályára lépett, három gólpasszt adott. A szurkolói szavazatok több mint felét, míg a csapattársak voksainak több mint kilencven százalékát szerezte meg.
Nemzetközi szintű játékos, valószínűleg minden edző álma, jól játszik a bal oldalon, kitartó, illetve jó egy az egy elleni védekezésben, minden héten bevethető, mert sosem sérül meg”
– jellemezte labdarúgóját James Morrison megbízott vezetőedző, aki Mr. Következetesnek nevezte a 26 éves játékost.
„A nehéz időkben is kitartott a klub mellett, ez mutatja igazán, hogy milyen ember. Teljesen megérdemelte mindkét díjat” – tette hozzá a szakember.
A West Bromwich Albion szombaton gól nélküli döntetlent játszott a feljutásért küzdő, és második helyen álló Ipswich Townnal. Az egy pont ellenére Styles csapata három fordulóval az idény vége előtt a 21. helyen áll a 24 csapatos mezőnyben, mert a liga pénteken két pontot levont a gárdától, miután a klub veszteségei meghaladták az előírt felső küszöböt. Az angol másodosztályból az utolsó három csapat esik ki, a West Bromwich előnye csupán négy pont a mögötte, már kieső pozícióban lévő Oxford United előtt.