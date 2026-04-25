Az angol labdarúgó másodosztályban szereplő West Bromwich Albion szurkolói és játékosai is a magyar válogatott Callum Stylest választották a csapat legjobbjának ebben az idényben.

A magyar válogatott középpályása minden héten bevethető

A klub honlapjának tájékoztatása szerint a középpályás a szezon nagy részében bal oldali védőként játszott, az eddigi 44 fordulóból 43-szor pályára lépett, három gólpasszt adott. A szurkolói szavazatok több mint felét, míg a csapattársak voksainak több mint kilencven százalékát szerezte meg.

Nemzetközi szintű játékos, valószínűleg minden edző álma, jól játszik a bal oldalon, kitartó, illetve jó egy az egy elleni védekezésben, minden héten bevethető, mert sosem sérül meg”

– jellemezte labdarúgóját James Morrison megbízott vezetőedző, aki Mr. Következetesnek nevezte a 26 éves játékost.

Your West Bromwich Albion's Men's Players' Player of the 2025/26 season, sponsored by @idealheating, is Callum Styles! 🏆



Congratulations, Stylesy! 🤩 pic.twitter.com/5IU9tV8eXD — West Bromwich Albion (@WBA) April 25, 2026

„A nehéz időkben is kitartott a klub mellett, ez mutatja igazán, hogy milyen ember. Teljesen megérdemelte mindkét díjat” – tette hozzá a szakember.

A West Bromwich Albion szombaton gól nélküli döntetlent játszott a feljutásért küzdő, és második helyen álló Ipswich Townnal. Az egy pont ellenére Styles csapata három fordulóval az idény vége előtt a 21. helyen áll a 24 csapatos mezőnyben, mert a liga pénteken két pontot levont a gárdától, miután a klub veszteségei meghaladták az előírt felső küszöböt. Az angol másodosztályból az utolsó három csapat esik ki, a West Bromwich előnye csupán négy pont a mögötte, már kieső pozícióban lévő Oxford United előtt.