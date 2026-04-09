Bokaszalag-szakadás miatt műtét és hosszabb kihagyás vár Bárány Donátra, a Debrecen támadójára. A 25 éves játékos a magyar válogatott Görögország elleni felkészülési mérkőzésén szenvedett súlyos sérülést.

A DVSC honlapjának csütörtöki híradása felidézi, hogy a saját nevelésű csatár a magyar válogatott Görögország elleni barátságos mérkőzésén kapott egy rúgást a lábára, ezért le kellett cserélni. 

Marco Rossi rendkívül elégedett volt Bárány magyar válogatottban nyújtott teljesítményétől
Fotó: Polyák Attila

Az alapos orvosi vizsgálatok külső bokaszalag-szakadást állapítottak meg, ezért van szükség a műtétre, melyet jövő hét szerdán végzik el Budapesten.

Súlyos sérülést szenvedett a magyar válogatott támadó

Bárány Donát az idei szezonban 27 mérkőzésen lépett pályára a Debrecen csapatában. 13 gólt lőtt és három gólpasszt adott, a Fizz Liga góllövőlistáján a második helyen állt, ezzel a sérüléssel azonban elszállt az esélye, hogy az élen végezzen a mesterlövészek között. 

 

