A liga pénteki közleményében azzal indokolta a döntést, hogy a klub veszteségei meghaladták az előírt felső küszöböt. A magyar válogatott Callum Stylest foglalkoztató gárda számára azért is fájó a mostani büntetés, mert így matematikailag még nem biztosította a bennmaradását.

Kieshet a magyar válogatott focista csapata a másodosztályból

A csapat a döntés nyomán a 18. helyről visszacsúszott a huszadikra, de így is hat ponttal előzi meg a kieső zónában lévő Oxford Unitedet két fordulóval a Championship vége előtt.

Az MTI azt írja, a West Bromwich Albionnak a teljes írásbeli indoklás kézhezvételét követően 14 napja van fellebbezni, amennyiben él ezzel a lehetőséggel, akkor a benyújtástól számított 28 napon belül bírálják el.