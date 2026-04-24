Két pontot levontak Gera Zoltán korábbi csapatától, az angol másodosztályban szerepelő West Bromwich Albiontól. A magyar válogatott Callum Stlyes együttese azért kapott büntetést, mert megsértette a liga gazdasági fenntarthatósági szabályait.
A liga pénteki közleményében azzal indokolta a döntést, hogy a klub veszteségei meghaladták az előírt felső küszöböt. A magyar válogatott Callum Stylest foglalkoztató gárda számára azért is fájó a mostani büntetés, mert így matematikailag még nem biztosította a bennmaradását.
Kieshet a magyar válogatott focista csapata a másodosztályból
A csapat a döntés nyomán a 18. helyről visszacsúszott a huszadikra, de így is hat ponttal előzi meg a kieső zónában lévő Oxford Unitedet két fordulóval a Championship vége előtt.
Az MTI azt írja, a West Bromwich Albionnak a teljes írásbeli indoklás kézhezvételét követően 14 napja van fellebbezni, amennyiben él ezzel a lehetőséggel, akkor a benyújtástól számított 28 napon belül bírálják el.
