A Rio Ave 2-0-ra legyőzte idegenben a Santa Clarát a portugál labdarúgó-bajnokság 29. fordulójában. A vendégeknél pályára lépett a nyolcszoros magyar válogatott Nikitscher Tamás is, aki megszerezte első gólját a ligában.

A magyar válogatott Nikitscher Tamás szeptemberben igazolt a spanyol másodosztályú Real Valladolidtól a portugál első osztályban szereplő Rio Ave FC-hez. A 26 éves középpályás eddig huszonkét bajnokiján lépett pályára a portugál bajnokságban, de most először volt eredményes.

A magyar válogatott Nikitscher Tamás megszerezte első gólját a portugál élvonalban
A magyar válogatott Nikitscher Tamás megszerezte első gólját a portugál élvonalban
A magyar válogatott focista hét hónap után beköszönt Portugáliában

A gól nélküli első félidőt követően a magyar válogatott focista az 50. percben fejjel szerzett vezetést csapatának, amely szűk negyedóra múlva egy öngóllal növelte előnyét. A meccsen 30 sikeres passzig jutó Nikitscher komoly elismerést kapott a lefújás után, ugyanis őt választották meg a meccs legjobb játékosának.

Győzelmével a Rio Ave a tizedik helyre lépett előre a 18 csapatos mezőnyben.

