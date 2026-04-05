Az MTK a hosszabbításban mentett pontot az Újpest ellen a labdarúgó NB I 28. fordulójának szombati játéknapján. A döntetlent érő találatot Jurek Gábor szerezte a 95. percben, ezzel egy kisebb előnyhöz jutott az MTK a kiesés ellen folytatott harcban. A frusztráció talán a játékosokon is érződött, a mérkőzés egy pontján az 57-szeres magyar válogatott Kádár Tamás és Hegyi Krisztián rövid nézeteltérésbe került.

Hegyi Krisztiánnal balhézott a magyar válogatott védő

Balhéztak a magyar válogatott játékosok

Kádár Tamás és Hegyi Krisztián már az Újpest első találatánál sem értették meg egymást, ezt a hibát pedig Aljosa Matko könyörtelenül kihasználta és a kapuba gurított. Noha az MTK szépített, a nyugalom így sem szállta meg a játékosokat, akik majdnem összehoztak egy újabb gólt az ellenfélnek, ám ezúttal Kádár inkább kivágta a labdát.

Az 57-szeres magyar válogatott védő később ezt az esetet számon kérte az MTK utánpótlás-válogatott kapusán, végül a csapattársainak kellett lefognia a rutinos játékost.

Jurek Gábor végül meglőtte a rendkívül fontos gólt, ami azt is eredményezte, hogy az MTK négy ponttal vezet a kiesőhelyen tanyázó, egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Diósgyőrrel szemben.

Fizz Liga, 28. forduló:

Újpest FC-MTK Budapest 2-2 (1-1)

Szusza Ferenc Stadion, 5631 néző, v.: Zierkelbach

Újpest FC: Banai - Bodnár, Fiola, Stronati, Gergényi - Krajcsovics (Gradisar, 55.), Ljujic, Fenyő (Ademi, 71.), Horváth K. - Brodic (Maier, 55.), Matko (Sarkadi, 90.)

MTK Budapest: Hegyi - Armalas, Beriasvili, Kádár, Kovács P. - Zeljkovic, Kata - Molnár Á. (Jurek, 81.), Plsek (Kerezsi, 70.), Átrok (Németh H., 70.) - Jurina (Polievka, 64.)

gólszerzők: Matko (10.), Horváth K. (87. - tizenegyesből), illetve Molnár Á. (24. - tizenegyesből), Jurek (95.)

sárga lap: Horváth K. (79.), illetve Krajcsovics (37.), Kovács P. (85.)