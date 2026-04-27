Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Puskás Akadémia edzője keményen kiosztotta a játékosát. Hornyák Zsolt nem volt teljesen elégedett az Újpest elleni győzelem után, a magyar válogatott Németh Andrásnak alaposan odaszólt.

A Puskás Akadémia két hátvéd, Markgráf Ákos és Szolnoki Roland góljaival győzte le 2-0-ra az Újpestet az NB I 31. fordulójában. Hornyák Zsolt vezetőedző a mérkőzés után megdicsérte csapatát, ám a magyar válogatott Németh Andrást kemény kritikával illette.

A magyar válogatott Németh András kemény kritikát kapott az edzőjétől
Fotó: puskasakademia.hu/

Mit mondott Hornyák Zsolt a Puskás Akadémia magyar válogatott játékosáról?

A felcsútiak edzője csapata legnagyobb gondjáról beszélt, és ez nem más, mint a csatárok, különösen Németh halvány teljesítménye.

„Sajnos a szezonban ez a legnagyobb problémánk, a csatárok. Bízunk Németh András játékában, de sajnos ez gólokat nem hoz. 

Dolgozik, próbált ma is a többiekkel dolgozni, de egy csatár gól nélkül nem ér semmit. Úgyhogy a jövőben el kell gondolkodni, hogy hogyan fogjuk őt használni, 

hiszen Lukácsot is azért húztuk be más pozícióba, hogy veszélyesebbek legyünk. Ma szerencsére több szituáció után is sikerült gólokat szerezni, a játékban is benne volt, de sajnos nem a csatároknál” – idézte a Magyar Nemzet Hornyák Zsolt szavait.

Az MLSZ üzent a Puskás Akadémia edzőjének, Hornyák Zsoltnak
Hornyák Zsolt nem kímélte Németh Andrást
Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség

A Puskás Akadémia 23 éves támadója ebben az idényben 20 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, ám mindössze egy gólig és egy gólpasszig jutott, 

ami valóban vérszegény produkció egy válogatott játékostól. Németh a nemzeti együttesben eddig négy találkozón szerepelt Marco Rossi irányítása alatt, egyetlen gólját még 2022-ben, a Luxemburg elleni felkészülési meccsen szerezte.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!