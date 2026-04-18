Több mint egy héttel a Porto 40 méteres öngólja után újabb hihetetlen jelenet történt a portugál labdarúgásban, amit ezúttal az AFS kapusa, Adriel okozott. A brazil játékos csapata péntek este a magyar válogatott Nikitscher Tamást is foglalkoztató Rio Ave otthonában lépett pályára, viszont az első bekapott góljára bizonyára nem lesz büszke.

A magyar válogatott középpályás nem vette be Adriel kapuját

Fotó: LIAMARA POLLI / AGIF

A magyar válogatott Nikitscher Tamás csereként lépett pályára

A portugál élvonal 30. fordulójában a Rio Ave 2-2-es döntetlent játszott a sereghajtó AFS ellen, és ezzel stabilizálta helyét a tabella 11. helyén. A mérkőzés több fordulatot is tartogatott, hiszen a vendégek hátrányból álltak fel, ám így sem vihették haza a három pontot. A legszürreálisabb jelenetet Adriel okozta, az AFS brazil kapusa, aki egy gyenge lövést kiejtett a kezéből, a labda pedig a kapuba gurult.

A gólt Ole Pohlmann szerezte, de talán maga sem hitte volna, hogy ebből a próbálkozásból még lehet valami.

Nikitscher Tamás a Rio Ave egyenlítése után kapott lehetőséget, de a végeredményen már ő sem tudott változtatni. A kilencszeres magyar válogatott középpályás szeptemberben igazolt Portugáliába, és eddig 24 tétmérkőzésen egy-egy gólt és asszisztot jegyzett.