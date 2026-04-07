Az Ukrajna elleni meccs után milyen gondolatokkal jött le a pályáról? — kérdeztük az U21-es magyar válogatott játékost, Dénes Vilmost a 2-1-re elveszített Eb-selejtezőt követően.

Nagyon csalódott voltam. Valószínűleg ez volt az utolsó lehetőségünk, hogy versenyben maradjunk az Eb-szereplésért, sorsfordító meccs volt, ezért szomorú, hogy kikaptunk. Az utolsó három meccsen viszont meg kell mutatnunk a tartásunkat.

Dénes Vilmos csereként beállt az U21-es magyar válogatottba, majd gólt szerzett, mégsem örült a lefújáskor

Úgy érzi, több van ebben a csapatban, mint amit az eredmények mutatnak?

Igen, egyértelműen. A csapategységünk kifejezetten jó, amióta válogatott vagyok, ezt az egyik legerősebb közösségnek érzem. Inkább az a probléma, ami a válogatott foci egyik nehézsége, hogy nem tudunk sokat együtt lenni. A bajnokság során mindenki a klubjára koncentrál, sokan bajnoki címért, feljutásért vagy kiesés ellen játszanak. Ráadásul nálunk eközben új szövetségi edző érkezett, a játékrendszer is változott, és rövid idő alatt kell összeállni. Az ukránok ezzel szemben régóta együtt játszanak, U20-as válogatottként komoly sikereket értek el, és ilyenkor ezek a különbségek kijönnek.

Amikor az első félidőben kiderült, hogy be kell állnia a szintén a belga másodosztályban futballozó Vancsa Zalán helyére, mire gondolt?

Nem volt rajtam különösebb nyomás. Láttam, hogy Zalán fájlalja a lábát, és valószínűleg le kell cserélni. Úgy voltam vele, benne van a pakliban, hogy én jövök, ezért próbáltam felpörögni. Amikor beálltam, megpróbáltam annyit hozzátenni, amennyit tudok, és segíteni megfordítani a meccset.

A 95. percben szerzett góljának tudott egyáltalán örülni egy ilyen vereség után?

Ott, abban a pillanatban egyáltalán nem.

Egy ilyen meccs után a vereség mindent elsötétít, főleg úgy, hogy sorsfordító találkozó volt. Utólag visszanézve persze tudok örülni neki, de a csapat eredménye fontosabb.

Ősszel zárul a sorozat

A magyarok a következő fordulóban, szeptember 26-án a horvátok vendégeként lépnek majd pályára, majd Litvánia, zárásként pedig Törökország lesz az ellenfelünk. Az ősszel záruló selejtezősorozat végén a kilenc csoport első helyezettje, valamint a legjobb második jut ki automatikusan a 2027-es, albán-szerb közös rendezésű korosztályos kontinenstornára, a további második helyezettek pedig pótselejtezőn kapnak esélyt az Eb-részvétel kiharcolására. A két rendező válogatottja alapból ott van a mezőnyben. Az állás: 1. Horvátország 13 pont/5 mérkőzés, 2. Törökország 11 pont/6 mérkőzés, 3. Ukrajna 8/6, 4. Magyarország 3/5, 5. Litvánia 2/6.

Miből fakadhat az, hogy még nincs győzelme az U21-es válogatottnak ebben a selejtezősorozatban?

Ha tudnánk a pontos választ, természetesen már változtattunk volna rajta. Az biztos, hogy egyelőre valami hiányzik, ezt meg kell találni, mert ugyan erős csapatok vannak a csoportunkban és minden meccs jelentős erőpróba, nem néz ki jól, hogy még nincs győzelmünk. Ettől függetlenül a hátralévő három meccsen ugyanúgy a győzelemért kell pályára lépnünk, hogy megmutassuk, nem adjuk fel, és többre vagyunk képesek.