Az Ukrajna elleni meccs után milyen gondolatokkal jött le a pályáról? — kérdeztük az U21-es magyar válogatott játékost, Dénes Vilmost a 2-1-re elveszített Eb-selejtezőt követően.
Nagyon csalódott voltam. Valószínűleg ez volt az utolsó lehetőségünk, hogy versenyben maradjunk az Eb-szereplésért, sorsfordító meccs volt, ezért szomorú, hogy kikaptunk. Az utolsó három meccsen viszont meg kell mutatnunk a tartásunkat.
Úgy érzi, több van ebben a csapatban, mint amit az eredmények mutatnak?
Igen, egyértelműen. A csapategységünk kifejezetten jó, amióta válogatott vagyok, ezt az egyik legerősebb közösségnek érzem. Inkább az a probléma, ami a válogatott foci egyik nehézsége, hogy nem tudunk sokat együtt lenni. A bajnokság során mindenki a klubjára koncentrál, sokan bajnoki címért, feljutásért vagy kiesés ellen játszanak. Ráadásul nálunk eközben új szövetségi edző érkezett, a játékrendszer is változott, és rövid idő alatt kell összeállni. Az ukránok ezzel szemben régóta együtt játszanak, U20-as válogatottként komoly sikereket értek el, és ilyenkor ezek a különbségek kijönnek.
Amikor az első félidőben kiderült, hogy be kell állnia a szintén a belga másodosztályban futballozó Vancsa Zalán helyére, mire gondolt?
Nem volt rajtam különösebb nyomás. Láttam, hogy Zalán fájlalja a lábát, és valószínűleg le kell cserélni. Úgy voltam vele, benne van a pakliban, hogy én jövök, ezért próbáltam felpörögni. Amikor beálltam, megpróbáltam annyit hozzátenni, amennyit tudok, és segíteni megfordítani a meccset.
A 95. percben szerzett góljának tudott egyáltalán örülni egy ilyen vereség után?
Ott, abban a pillanatban egyáltalán nem.
Egy ilyen meccs után a vereség mindent elsötétít, főleg úgy, hogy sorsfordító találkozó volt. Utólag visszanézve persze tudok örülni neki, de a csapat eredménye fontosabb.
Ősszel zárul a sorozat
A magyarok a következő fordulóban, szeptember 26-án a horvátok vendégeként lépnek majd pályára, majd Litvánia, zárásként pedig Törökország lesz az ellenfelünk. Az ősszel záruló selejtezősorozat végén a kilenc csoport első helyezettje, valamint a legjobb második jut ki automatikusan a 2027-es, albán-szerb közös rendezésű korosztályos kontinenstornára, a további második helyezettek pedig pótselejtezőn kapnak esélyt az Eb-részvétel kiharcolására. A két rendező válogatottja alapból ott van a mezőnyben. Az állás: 1. Horvátország 13 pont/5 mérkőzés, 2. Törökország 11 pont/6 mérkőzés, 3. Ukrajna 8/6, 4. Magyarország 3/5, 5. Litvánia 2/6.
Miből fakadhat az, hogy még nincs győzelme az U21-es válogatottnak ebben a selejtezősorozatban?
Ha tudnánk a pontos választ, természetesen már változtattunk volna rajta. Az biztos, hogy egyelőre valami hiányzik, ezt meg kell találni, mert ugyan erős csapatok vannak a csoportunkban és minden meccs jelentős erőpróba, nem néz ki jól, hogy még nincs győzelmünk. Ettől függetlenül a hátralévő három meccsen ugyanúgy a győzelemért kell pályára lépnünk, hogy megmutassuk, nem adjuk fel, és többre vagyunk képesek.
Térjünk át Belgiumra: mintegy egymillió euróért igazolta le a Kortrijk Zalaegerszegről. Hogyan élte meg ezt a váltást?
Az, hogy komoly összegért igazoltak le, nyilván jól hangzik a sajtóban, de nekem nem ez volt a legfontosabb. Én egyszerűen csak szintet akartam lépni.
Érezte ennek az összegnek a súlyát vagy a fokozott elvárást?
Inkább motivációként éltem meg. Jó érzés, hogy ennyit áldoztak értem, de a lényeg az, hogy fejlődjek, és a pályán bizonyítsak.
A korosztályos magyar válogatott játékos egyre közelebb a belga élvonalhoz
Egyedül él kint Belgiumban. Mennyire volt nehéz a beilleszkedés?
Már korábban, Zalaegerszegen is éltem egyedül, a családom, a barátnőm 2-3 hetente meglátogat. De külföldön azért más. Mostanra viszont beilleszkedtem, elfogadtak, szereztem barátokat is, és jól érzem magam. A csapattársakkal edzésen kívül is találkozunk, összejárunk kávézni vagy kondizni, ez sokat segített.
Mi történt pontosan az RFC Seraing elleni idegenbeli meccsnél, amelyet végül nem tudtak lejátszani?
Elutaztunk a meccsre, kimentünk bemelegíteni, de a hazai csapat akkor még ki sem jött. Először csak annyit mondtak nekünk, hogy fél órával később kezdődik a mérkőzés, ezért visszamentünk, majd később újra kimentünk bemelegíteni. Már éppen készültünk volna játszani, amikor közölték, hogy mégsem lehet lejátszani a meccset.
Akkor derült ki, hogy tűz volt a stadion konyhájában, illetve gázszivárgás is történt, és emiatt nem tudják biztosítani a szükséges körülményeket és a biztonságot.
Hogyan lett ebből pontvita?
Ezután az lett a kérdés, hogy pontosan miért maradt el a meccs, és ki a felelős érte. Ha ez a hazai klub hibája, például valamilyen karbantartási probléma miatt történt, akkor nekünk járhat a három pont. Ha viszont rajtuk kívül álló okról van szó, akkor újra kell játszani a találkozót. Először a belga szövetség nekünk ítélte a három pontot, de az ellenfél fellebbezett, ezért az ügy még mindig nem zárult le, és egyelőre nincs végleges döntés.
Ez mennyire nehezíti meg a feljutásért folyó harcot?
Nagyon is. Gyakorlatilag két nap alatt teljesen megváltozott a helyzetünk: egyrészt jött egy vereségünk egy másik meccsen, másrészt az elmaradt találkozó után először nekünk megítélt három pont sorsa is bizonytalanná vált a fellebbezés miatt. Így a korábbi előnyünk gyakorlatilag eltűnt. Ez mentálisan nehéz helyzet, de talán jókor jött a pofon, mert most mindenki érzi, hogy a feljutás még nincs meg. Ugyanakkor továbbra is a saját kezünkben van a sorsunk: ha megnyerjük a hátralévő meccseinket, feljutunk.
Mit jelentene önnek személy szerint a feljutás a belga élvonalba?
Nagyon sokat. Ez volt az egyik fő célom, amikor ideigazoltam. A belga első osztály már komoly szint, nagycsapatok ellen játszhatnék, és onnan lehet igazán tovább lépni a karrieremben.
Gondolom, nem ez a végleges célja a labdarúgásban.
Rövid távon valóban ez a célom, hogy feljussunk, és játsszak a belga első osztályban. De ha ott jól teljesítek, akkor jöhet a következő lépcsőfok. Hosszú távon szeretnék eljutni egy topligába, de ehhez először ezeket a lépcsőket kell megugranom. Korábban az Egyesült Államokba vágytam labdarúgóként, de most innen, Belgiumból azt érzem, bármelyik topligában nagyon szívesen futballoznék.
Van olyan játékos a világfutballban, akire példaképként tekint?
Régebben Depay volt a kedvencem. Most, hogy többet játszom a jobb oldalon, figyelem az ilyen típusú játékosokat is, például Jeremie Frimpongot. Az ő játéka mostanában kifejezetten tetszik.
Mennyire követi korábbi csapatát, a Zalaegerszeget?
Folyamatosan figyelem őket, sok játékost ismerek, és tartom velük a kapcsolatot. Nagyon szerettem ott játszani, a város is sokat adott nekem. Örülök, hogy jól teljesítenek, és remélem, összejön nekik a dobogó vagy az európai kupaindulás.
Interjúnk után a Kortrijk 2–0-ra legyőzte a Gent U23 csapatát, így továbbra is versenyben maradt a feljutásért. Dénes Vilmos ezen a mérkőzésen nem lépett pályára.