Az idény végén távozik a klubtól Bernardo Silva, a Manchester City csapatkapitánya – erősítette meg Pep Lijnders, az angol labdarúgócsapat másodedzője. A 31 éves portugál középpályás, aki hatszor nyerte meg a Premier League-et és egyszer a Bajnokok Ligájában is végső győzelmet ünnepelhetett az együttesnél töltött kilenc éve alatt, szabadon igazolhatóvá válik, mert lejár a szerződése.

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

„Minden jó történetnek vége szakad egyszer.” – mondta Lijnders a Liverpool felett aratott FA Kupa-negyeddöntős siker után. – „Remélem, élvezni fogja az utolsó itt töltött hónapjait és szépen búcsúzik majd. Minden figyelmet és elismerést megérdemel.” Pep Guardiola vezetőedző, aki eltiltása miatt nem lehetett ott a kispadon a kupamérkőzésen, korábban úgy fogalmazott, hogy Silva „pótolhatatlan”.

A futballista 2017-ben az AS Monacótól szerződött a Cityhez, amelyben azóta 450-szer lépett pályára. Guardiola irányítása alatt a csapat kulcsfigurája volt.