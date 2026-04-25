Pep Guardiola csapata bejutott a döntőbe. A Manchester City 2-1-re legyőzte a Southamptont a labdarúgó angol FA Kupa szombati elődöntőjében, a londoni Wembley Stadionban, és készülhet a fináléra.

Rekordot döntött a Manchester City

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A Southampton az Arsenal kiejtésével került az elődöntőbe, amelyben Finn Azaz szép csavarása után vezetést szerzett a 79. percben, de a City nyolc percen belül fordított. Előbb Jeremy Doku egyenlített, a spanyol Nico gólja pedig végül továbbjutást ért.

Az FA Kupa 1871-es alapítása óta egyetlen klub sem volt képes arra, amit Guardiola csapata elért. A drámai fordítás egy több mint másfél évszázados rekord megdöntését is jelentette: a City sorozatban negyedszer jutott be a döntőbe. Ez még olyan legendás csapatoknak sem sikerült, mint az 1880-as évek Blackburnje, vagy a modernkori Arsenal, akik három döntő után nem tudták megismételni a bravúrt.

Korábban a Blackburn 1884-1886, az Arsenal pedig 2001-2003 között tudott eljutni sorozatban három döntőig.

Az FA Kupa döntőjét május 16-án rendezik ugyancsak a Wembleyben.

FA Kupa, elődöntő:

Manchester City-Southampton 2-1 (0-0)

vasárnap játsszák:

Chelsea-Leeds United 16.00