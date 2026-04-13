Megszólalt egy fekete lyuk – hátborzongató felvételek

Egyre kiélezettebb a bajnoki címért folyó harc a Premier League-ben. A hétvégén az Arsenal kikapott, a Manchester City azonban rangadót nyert, így Pep Guardiola csapata csökkenteni tudta hátrányát az éllovassal szemben. A Chelsea elleni meccsen a City szurkolói megragadták az alkalmat, hogy kigúnyolják a riválist.

Az Arsenal 2-1-re kikapott a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth csapatától, míg a Manchester City 3-0-ra nyert a Chelsea vendégeként. Pep Guardiola együttese ezzel hat pontra csökkentette hátrányát az éllovassal szemben, ráadásul egy mérkőzéssel kevesebbet játszott közvetlen riválisánál.

A Manchester City szurkolói még reménykednek a bajnoki győzelemben
A Manchester City szurkolói kigúnyolták az Arsenalt

A manchesteriek szurkolói igazán elemükben voltak a Chelsea elleni rangadón, amit simán megnyert 3-0-ra a City. Az egyik drukker pillanatok alatt internetes mémmé vált, miután Jérémy Doku belőtte a vendégek harmadik gólját. 

A vicceskedő fanatikus úgy gúnyolta ki az észak-londoniakat, hogy úgy tett, mintha egy üres Arsenal-palackból inna. 

Az erről készült felvétel futótűzként kezdett el terjedni a közösségi oldalakon, rengeteg kedvelést és kommentet kapott.

A gesztus egyértelműen utalt arra a sok futballrajongó által osztott véleményre, miszerint Mikel Arteta csapata elbukja majd a bajnoki címért folyó versenyt. 

A drukkerek a „bottle” (palack) szóból csináltak szóviccet: „bottlers” (elrontók) – utalva rá, hogy az Arsenal végül úgyis elszúrja, elrontja majd a bajnokságot.

A két sztárcsapat a Premier League következő fordulójában éppen a City otthonában játszik egymással derbit, a találkozó a bajnoki címről is dönthet.

