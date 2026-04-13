Az Arsenal 2-1-re kikapott a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth csapatától, míg a Manchester City 3-0-ra nyert a Chelsea vendégeként. Pep Guardiola együttese ezzel hat pontra csökkentette hátrányát az éllovassal szemben, ráadásul egy mérkőzéssel kevesebbet játszott közvetlen riválisánál.

A Manchester City szurkolói még reménykednek a bajnoki győzelemben

A Manchester City szurkolói kigúnyolták az Arsenalt

A manchesteriek szurkolói igazán elemükben voltak a Chelsea elleni rangadón, amit simán megnyert 3-0-ra a City. Az egyik drukker pillanatok alatt internetes mémmé vált, miután Jérémy Doku belőtte a vendégek harmadik gólját.

A vicceskedő fanatikus úgy gúnyolta ki az észak-londoniakat, hogy úgy tett, mintha egy üres Arsenal-palackból inna.

Az erről készült felvétel futótűzként kezdett el terjedni a közösségi oldalakon, rengeteg kedvelést és kommentet kapott.

A message to Bottlers FC from a Man City fan 😂😂

This Man City Fan brought an Arsenal bottle to the stadium to remind Arsenal they are bottlers 😭, this is elite BANTER!

A gesztus egyértelműen utalt arra a sok futballrajongó által osztott véleményre, miszerint Mikel Arteta csapata elbukja majd a bajnoki címért folyó versenyt.

A drukkerek a „bottle” (palack) szóból csináltak szóviccet: „bottlers” (elrontók) – utalva rá, hogy az Arsenal végül úgyis elszúrja, elrontja majd a bajnokságot.

A két sztárcsapat a Premier League következő fordulójában éppen a City otthonában játszik egymással derbit, a találkozó a bajnoki címről is dönthet.