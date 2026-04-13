Az Arsenal 2-1-re kikapott a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth csapatától, míg a Manchester City 3-0-ra nyert a Chelsea vendégeként. Pep Guardiola együttese ezzel hat pontra csökkentette hátrányát az éllovassal szemben, ráadásul egy mérkőzéssel kevesebbet játszott közvetlen riválisánál.
A Manchester City szurkolói kigúnyolták az Arsenalt
A manchesteriek szurkolói igazán elemükben voltak a Chelsea elleni rangadón, amit simán megnyert 3-0-ra a City. Az egyik drukker pillanatok alatt internetes mémmé vált, miután Jérémy Doku belőtte a vendégek harmadik gólját.
A vicceskedő fanatikus úgy gúnyolta ki az észak-londoniakat, hogy úgy tett, mintha egy üres Arsenal-palackból inna.
Az erről készült felvétel futótűzként kezdett el terjedni a közösségi oldalakon, rengeteg kedvelést és kommentet kapott.
A gesztus egyértelműen utalt arra a sok futballrajongó által osztott véleményre, miszerint Mikel Arteta csapata elbukja majd a bajnoki címért folyó versenyt.
A drukkerek a „bottle” (palack) szóból csináltak szóviccet: „bottlers” (elrontók) – utalva rá, hogy az Arsenal végül úgyis elszúrja, elrontja majd a bajnokságot.
A két sztárcsapat a Premier League következő fordulójában éppen a City otthonában játszik egymással derbit, a találkozó a bajnoki címről is dönthet.
