A Manchester United hétfő este azt a Brentfordot fogadta, amelyet legutóbb 2024 októberében tudott legyőzni, még Erik ten Hag irányításával. Michael Carrick harmadik helyen álló együttese legutóbb a Chelsea otthonában tett nagy lépést a Bajnokok Ligája indulás felé.

Benjamin Sesko gólja három pontot ért a Manchester Unitednek a Brentford ellen

Nagyot lépett a BL-felé a Manchester United, pedig kis híján elszórakozta a győzelmet

Rendkívül intenzíven kezdte a meccset a United, több veszélyes helyzetet is kialakított, a fölény pedig a 11. percben góllá is érett egy szöglet után Casemiro fejesével. Ezt követően viszont nagyot fordult a játék képe, a kissé megilletődött kezdés után a legutóbbi öt meccsén döntetlent játszó Brentford főként Igor Thiago révén ziccerekig is eljutott, Senne Lammens négyszer is bravúrral védett. A kimaradt lehetőségek aztán megbosszulták magukat, a hazaiak az első félidő hajrájában Benjamin Sesko góljával megduplázták előnyüket.

A második United-gólnál gólpasszt adó Bruno Fernandes sorozatban hét Premier League-mérkőzésen jegyzett gólt vagy gólpasszt, ami a legtöbb Robin van Persie 2012 novembere és 2013 januárja között felállított tízmeccses sorozata óta.

A portugál középpályás emellett összesítésben 140 (70 gól, 70 gólpassz) gólban vállalt közvetlenül szerepet a Manchester United színeiben, amivel utolérte honfitársát, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldót (103 gól, 37 gólpassz).

A fordulás után már a Brentford játszott fölényben, amely kapufáig is eljutott, sőt a hajrára teljesen beszorította a Unitedet a saját kapuja elé, azonban csak a szépítés jött össze Mathias Jensen távoli bombájával.

A Brentford hat veretlen meccs után kapott ki ismét az angol labdarúgó-bajnokságban, a United viszont sorozatban másodszor nyert és három pontra növelte előnyét a negyedik Liverpool és az ötödik Aston Villa előtt. A Vörös Ördögök viszont vasárnap Szoboszlai Dominikékat fogadják, egy ponttal pedig akár a biztos BL-indulást is bebiztosíthatják.

Premier League, 34. forduló:

Manchester United-Brentford 2-1 (2-0)