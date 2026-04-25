A Manchester United szezonja borzalmas indult, most azonban a bronzéremért harcolnak a Vörös Ördögök a Premier League-ben, a következő szezonban pedig biztosan visszatérnek a Bajnokok Ligájába is. A Manchester United legjobb játékosa az idei szezonban is portugál Bruno Fernandes, aki közel áll ahhoz, hogy történelmet írjon az angol bajnokságban. A 31 éves középpályás minden bizonnyal áldja a feleségét, hiszen egy évvel ezelőtt ő volt az, aki a Manchesterben maradásra bírta.

Bruno Fernandes tavaly nyáron rendkívül közel állt ahhoz, hogy a szaúdi bajnokságban szereplő Al-Hilal csapatához igazoljon. A szaúdi klub 80 millió eurót ajánlott a portugál középpályásért, ami elképesztően magas ajánlat egy 30 éves játékosért, így érthetően a Manchester United is hajlott volna az üzletre. 

Bruno Fernandes #8 of Manchester United F.C. gesticulates during the Premier League match between Manchester United and Tottenham Hotspur at Old Trafford in Manchester, England, on February 7, 2026. (Photo by Mike Morese/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Bruno Fernandesnek elképesztő szezonja van a Manchester Unitedban
Fotó: Mike Morese/MI News/NurPhoto via AFP

A 87-szeres portugál válogatott játékos az átigazolási időszak után bevallotta, rosszul esett neki, hogy nem ragaszkodtak hozzá a Manchester Unitednál. 

„A hűség kérdését már nem úgy értékelik, mint régen. Távozhattam volna a legutóbbi átigazolási időszakban, sokkal több pénzt kerestem volna. A klub részéről meg úgy éreztem, mintha azt mondanák: ha elmész, nem olyan nagy baj. Ez egy kicsit fájt” – elevenítette fel a helyzetet Bruno Fernandes egy tavaly decemberi interjúban

A Manchester United sztárja a felesége miatt lesz Premier League-legenda?

Bruno Fernandes éves fizetése 25 millió euró lett volna a szaúdi csapatnál, ami a háromszorosa annak, amit most keres a Manchester Unitednál. A technikás középpályás komolyan fontolgatta a váltást, azonban a felesége, Ana Pinho meggyőzte a maradásról. 

„Azért maradtam, mert úgy éreztem, van még mit adnom a klubnak. Nyilván ott volt a szaúdi helyzet, a pénz, sok minden szóba került. Ami jó a családommal kapcsolatban, hogy a feleségem nagyon földhözragadt, akárcsak én” mesélte a portugál középpályás a BBC Sport „The Wayne Rooney Show” című podcastműsorában.

Nem a világ leggazdagabb emberei akarunk lenni. Csak azok szeretnénk lenni, akik megvalósították az álmaikat, jó életet élnek a gyerekeikkel, és a lehető legsikeresebbek próbálnak lenni. A feleségem szavai ezek voltak: ’Elérted az álmaidat? Mindent elértél, amit szerettél volna?’ És ez a kis mondat segített megértenem, hogy ő is ugyanazon az állásponton van, mint én. Folytassuk, és meglátjuk, hova vezet ez az út” 

– tette hozzá Bruno Fernandes, aki remek döntést hozott a Manchesterben maradással, ugyanis könnyen lehet, hogy az idei szezont követően arannyal írják majd be a nevét a Premier League nagykönyvébe. 

A Manchester United az előző szezont a 15. helyen zárt a Premier League-ben, most viszont a harmadik helyen áll a bajnokságban, a következő szezonban pedig visszatér majd a Bajnokok Ligájába. Bruno Fernandesnek pedig kulcsszerepe van a sikerben, ugyanis a nyolc gólja mellett 18 gólpassza van a bajnokságban, és jó esélye van arra, hogy rekorder legyen az asszisztok tekintetében. 

A Premier League-ben a francia Thierry Henry és a belga Kevin De Bruyne tartják a gólpasszrekordot. Henry a 2002/03-as szezonban 20 gólpasszt jegyzett, De Bruyne a 2019/20-as idényben szintén ugyanennyit osztott ki. Bruno Fernandes csak kettővel van lemaradva, a Manchester Unitednak viszont még öt meccse hátra van, így a portugál sztárnak minden esélye megvan arra, hogy letaszítsa a trónról a két legendát. 

