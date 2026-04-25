Bruno Fernandes tavaly nyáron rendkívül közel állt ahhoz, hogy a szaúdi bajnokságban szereplő Al-Hilal csapatához igazoljon. A szaúdi klub 80 millió eurót ajánlott a portugál középpályásért, ami elképesztően magas ajánlat egy 30 éves játékosért, így érthetően a Manchester United is hajlott volna az üzletre.

Bruno Fernandesnek elképesztő szezonja van a Manchester Unitedban

A 87-szeres portugál válogatott játékos az átigazolási időszak után bevallotta, rosszul esett neki, hogy nem ragaszkodtak hozzá a Manchester Unitednál.

„A hűség kérdését már nem úgy értékelik, mint régen. Távozhattam volna a legutóbbi átigazolási időszakban, sokkal több pénzt kerestem volna. A klub részéről meg úgy éreztem, mintha azt mondanák: ha elmész, nem olyan nagy baj. Ez egy kicsit fájt” – elevenítette fel a helyzetet Bruno Fernandes egy tavaly decemberi interjúban.

A Manchester United sztárja a felesége miatt lesz Premier League-legenda?

Bruno Fernandes éves fizetése 25 millió euró lett volna a szaúdi csapatnál, ami a háromszorosa annak, amit most keres a Manchester Unitednál. A technikás középpályás komolyan fontolgatta a váltást, azonban a felesége, Ana Pinho meggyőzte a maradásról.

„Azért maradtam, mert úgy éreztem, van még mit adnom a klubnak. Nyilván ott volt a szaúdi helyzet, a pénz, sok minden szóba került. Ami jó a családommal kapcsolatban, hogy a feleségem nagyon földhözragadt, akárcsak én” – mesélte a portugál középpályás a BBC Sport „The Wayne Rooney Show” című podcastműsorában.

Nem a világ leggazdagabb emberei akarunk lenni. Csak azok szeretnénk lenni, akik megvalósították az álmaikat, jó életet élnek a gyerekeikkel, és a lehető legsikeresebbek próbálnak lenni. A feleségem szavai ezek voltak: ’Elérted az álmaidat? Mindent elértél, amit szerettél volna?’ És ez a kis mondat segített megértenem, hogy ő is ugyanazon az állásponton van, mint én. Folytassuk, és meglátjuk, hova vezet ez az út”

– tette hozzá Bruno Fernandes, aki remek döntést hozott a Manchesterben maradással, ugyanis könnyen lehet, hogy az idei szezont követően arannyal írják majd be a nevét a Premier League nagykönyvébe.