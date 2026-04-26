Az angol labdarúgó FA-kupa második elődöntőjében a Chelsea 1-0-ra győzte le a Leeds Unitedet, vagyis a londoniak játszhatják a finálét a Manchester City ellen. A mérkőzés egyetlen gólját Enzo Fernández szerezte, az angol sajtó mégsem erről beszélt a legtöbbet, hanem egy olyan incidensről, amely a Manchester United szurkolóinál feltépett egy sebet.

Calvert-Lewin nevét már megismerték a Manchester United szurkolói

Háborognak a Manchester United-szurkolók

Mint ismert, a Vörös Ördögök a Premier League 32. fordulójában fájdalmas vereséget szenvedtek el a Leeds ellen, amely a kétgólos előny birtokában emberelőnybe került a második félidő elején. Akkor Lisandro Martínez kapott piros lapot, miután megtépte Dominic Calvert-Lewin haját. Michael Carrick, a Manchester United menedzsere úgy fogalmazott a lefújást követően, hogy ez volt a legrosszabb ítélet, amit valaha látott.

Az angol tréner sokkolónak nevezte a történteket, s minden bizonnyal a Chelsea-Leeds United FA-kupa mérkőzésen is megrökönyödött volna, amikor azt látja, hogy Calvert-Lewin még csak sárga lapot sem kapott hajhúzásért.

The VAR wanted a closer look at a potential hair pull by Dominic Calvert-Lewin on Marc Cucurella...



Nothing doing. The Leeds United forward had his hair pulled by Manchester United Lisandro Martinez at Old Trafford — the Argentinian was shown a red card...



𝗣𝗼𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗹… pic.twitter.com/QrdoYAAZfY — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 26, 2026

Az elszenvedő Marc Cucurella volt, viszont a játékvezető a VAR-vizsgálata után sem avatkozott közbe. A Manchester United szurkolóinak több sem kellett, rögtön felháborodásuknak adtak hangot a közösségi oldalakon.

Martíneznek piros, Calvert-Lewin pedig figyelmeztetést sem kapott. Tudnátok valami magyarázatot adni?”

− idézte az egyik kommentelőt a Daily Mail, míg mások kettős mérce alkalmazásával vádolták meg az angol játékvezetői bizottságot.

Ez az incidens végül nem szólt bele a vasárnap délutáni találkozóba, így a labdarúgó FA-kupa 2025-2026-os kiírásának döntőjét a Manchester City mellett a Chelsea játszhatja ugyancsak a Wembley-ben.

FA Kupa, elődöntő:

Chelsea-Leeds United 1-0 (1-0)