Rendkívüli

Nem fogja elhinni, ki a Trump elleni merényletkísérlet elkövetője – mutatjuk!

Durva!

Trump keményen nekiment a NATO-nak – erre még mi sem számítottunk

Dominic Calvert-Lewin, a Leeds United csatára megúszta a kiállítást, miután meghúzta Marc Cucurella haját a labdarúgó FA-kupa elődöntőjében. Az angol egy hasonló incidens miatt egyszer már bekerült a hírekbe, ám akkor ő volt a sértett a Manchester United ellen.

Az angol labdarúgó FA-kupa második elődöntőjében a Chelsea 1-0-ra győzte le a Leeds Unitedet, vagyis a londoniak játszhatják a finálét a Manchester City ellen. A mérkőzés egyetlen gólját Enzo Fernández szerezte, az angol sajtó mégsem erről beszélt a legtöbbet, hanem egy olyan incidensről, amely a Manchester United szurkolóinál feltépett egy sebet.

Calvert-Lewin nevét már megismerték a Manchester United szurkolói
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Háborognak a Manchester United-szurkolók

Mint ismert, a Vörös Ördögök a Premier League 32. fordulójában fájdalmas vereséget szenvedtek el a Leeds ellen, amely a kétgólos előny birtokában emberelőnybe került a második félidő elején. Akkor Lisandro Martínez kapott piros lapot, miután megtépte Dominic Calvert-Lewin haját. Michael Carrick, a Manchester United menedzsere úgy fogalmazott a lefújást követően, hogy ez volt a legrosszabb ítélet, amit valaha látott.

Az angol tréner sokkolónak nevezte a történteket, s minden bizonnyal a Chelsea-Leeds United FA-kupa mérkőzésen is megrökönyödött volna, amikor azt látja, hogy Calvert-Lewin még csak sárga lapot sem kapott hajhúzásért.

Az elszenvedő Marc Cucurella volt, viszont a játékvezető a VAR-vizsgálata után sem avatkozott közbe. A Manchester United szurkolóinak több sem kellett, rögtön felháborodásuknak adtak hangot a közösségi oldalakon.

Martíneznek piros, Calvert-Lewin pedig figyelmeztetést sem kapott. Tudnátok valami magyarázatot adni?”

− idézte az egyik kommentelőt a Daily Mail, míg mások kettős mérce alkalmazásával vádolták meg az angol játékvezetői bizottságot.

Ez az incidens végül nem szólt bele a vasárnap délutáni találkozóba, így a labdarúgó FA-kupa 2025-2026-os kiírásának döntőjét a Manchester City mellett a Chelsea játszhatja ugyancsak a Wembley-ben.

FA Kupa, elődöntő:

Chelsea-Leeds United 1-0 (1-0)

  • Kapcsolódó tartalom

 

