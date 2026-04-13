A Manchester United–Leeds United összecsapás már az elején rosszul indult a hazaiaknak. A Leeds nem udvariassági látogatásra érkezett az Old Traffordra, és ezt Noah Okafor gyorsan világossá is tette: az 5. percben egy jobbról érkező beadást 8 méterről higgadtan a kapuba lőtt.

VAR-vizsgálat a Manchester United–Leeds United bajnokin: a piros lap után talált magára a hazai csapat

A svájci támadó, aki korábban Szoboszlai Dominik csapattársa volt Salzburgban, a 28. percben újra lecsapott: egy lecsorgó labdát 17 méterről rászúrta, a lövése pedig egy védőn megpattanva vágódott a bal alsóba. A United addigra már nemcsak futott az eredmény után, hanem egyre idegesebben is futballozott.

Manchester United–Leeds United: Okafor duplázott, Martínezt kiállították

A második félidő elején aztán megérkezett az este legfurcsább pillanata is. Lisandro Martínez egy Calvert-Lewinnel vívott párharc után, VAR-vizsgálatot követően piros lapot kapott hajhúzás miatt. A döntés szigorúnak tűnhetett, de a United számára ettől még ugyanúgy végzetes következménye lett. Az argentin védő ráadásul épp csak visszatért vádlisérüléséből két hónap pihenő után.

A Manchester United emberhátrányban sem rogyott össze teljesen. A 69. percben Casemiro egy szöglet után fejjel szépített, és ezzel egy pillanatra újra fellobbantotta a reményt az Old Traffordon. A hazaiak ezután nekimentek a Leedsnek, nyomtak, próbálták feltépni a vendégvédelmet, de a nagy roham végül meddő maradt: az egyenlítő gól nem érkezett meg.

A vereség azt jelenti, hogy a Manchester United ugyan maradt a tabella harmadik helyén, de nem tudott elszakadni a szintén 55 pontos Aston Villától. A Leeds számára viszont ez a siker jóval többet jelent egyszerű három pontnál: önbizalmat, levegőt és egy nagyon komoly lépést a bennmaradás felé.