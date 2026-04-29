Az ESPN FC adatai szerint a német kapus egyetlen lövést sem védett a Parc des Princes-ben rendezett találkozón. Ezzel Manuel Neuer lett az első kapus az elmúlt 16 BL-szezon egyenes kieséses szakaszában, aki úgy kapott legalább öt gólt egy meccsen, hogy közben egyszer sem tudott hárítani.
Ha valaki filmet forgatna Neuer keddi bravúrjaiból, a nézőknek még a popcornba sem lenne idejük belenyúlni, mielőtt felgyulladnának a fények a moziban.
A 17. és a 68. perc között összesen kilenc gól született, ami egészen ritka tempó a sorozat ezen szakaszában. A Bayern hiába szerzett vezetést Harry Kane tizenegyesével, a PSG gyorsan és kíméletlenül reagált: Hvicsa Kvarachelia és Ousmane Dembélé is duplázott, João Neves pedig egyszer talált be. A müncheni oldalon Michael Olise, Dayot Upamecano és Luis Díaz próbálta tartani a lépést, de az egyenlítés már nem jött össze.
Valóban Manuel Neuer tehet róla?
A nulla védés papíron katasztrofálisan fest, a mérkőzés képe azonban jóval árnyaltabb. A gólokat visszanézve nehéz lenne egyértelműen a rutinos kapus nyakába varrni a vereséget.
A párizsi támadók olyan sebességgel és pontossággal fejezték be az akciókat, amelyeknél még a legjobb formájában lévő Neuernek is alig lett volna esélye. Az egyik találat ráadásul egy vitatott büntetőből született, amelyet a német közvetítésben Christoph Kramer is élesen kritizált.
A futballstatisztika ugyanakkor ritkán kíméletes: minden kaput eltaláló PSG-lövésből gól született. Ez nemcsak a kapusról, hanem a Bayern teljes védekezéséről is sokat elmond. A párizsiak agresszív letámadása folyamatos nyomás alatt tartotta a müncheni hátsó alakzatot, Neuernek pedig esélye sem volt arra, hogy egy-egy bravúrral kozmetikázza a mutatóit.
Amikor a nimbusz megreped
Bár a számok alapján úgy tűnhet, Neuer pályafutása egyik legrosszabb mérkőzésén van túl, a valóság inkább az, hogy a bajor védelem asszisztált egy olyan támadósor remekléséhez, amely ezen az estén egyszerűen képtelen volt hibázni.
A diagnózis kegyetlen: a Bayern-védelem átjáróház volt, Neuer pedig csak egy passzív szemlélője lett saját tragédiájának.
A müncheni visszavágón a Bayernnek nem feltétlenül a kapusposzton kell csodát várnia.
Sokkal inkább azon múlhat a párharc sorsa, hogy a müncheniek képesek lesznek-e stabilizálni a védekezésüket, vagy ismét hagyják, hogy a PSG-támadók kedvükre sétáljanak be a világ legrövidebb filmjének a díszletei közé.