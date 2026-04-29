Az ESPN FC adatai szerint a német kapus egyetlen lövést sem védett a Parc des Princes-ben rendezett találkozón. Ezzel Manuel Neuer lett az első kapus az elmúlt 16 BL-szezon egyenes kieséses szakaszában, aki úgy kapott legalább öt gólt egy meccsen, hogy közben egyszer sem tudott hárítani.

Dembélé parádés lövésébe sem tudott beleérni Manuel Neuer

Ha valaki filmet forgatna Neuer keddi bravúrjaiból, a nézőknek még a popcornba sem lenne idejük belenyúlni, mielőtt felgyulladnának a fények a moziban.

A 17. és a 68. perc között összesen kilenc gól született, ami egészen ritka tempó a sorozat ezen szakaszában. A Bayern hiába szerzett vezetést Harry Kane tizenegyesével, a PSG gyorsan és kíméletlenül reagált: Hvicsa Kvarachelia és Ousmane Dembélé is duplázott, João Neves pedig egyszer talált be. A müncheni oldalon Michael Olise, Dayot Upamecano és Luis Díaz próbálta tartani a lépést, de az egyenlítés már nem jött össze.

Valóban Manuel Neuer tehet róla?

A nulla védés papíron katasztrofálisan fest, a mérkőzés képe azonban jóval árnyaltabb. A gólokat visszanézve nehéz lenne egyértelműen a rutinos kapus nyakába varrni a vereséget.

Manuel Neuer did not save a single shot vs. PSG. He is the first goalkeeper in the last 16 UCL seasons to concede 5+ goals WITHOUT recording a single save in a KO stage match 😭



A párizsi támadók olyan sebességgel és pontossággal fejezték be az akciókat, amelyeknél még a legjobb formájában lévő Neuernek is alig lett volna esélye. Az egyik találat ráadásul egy vitatott büntetőből született, amelyet a német közvetítésben Christoph Kramer is élesen kritizált.

A futballstatisztika ugyanakkor ritkán kíméletes: minden kaput eltaláló PSG-lövésből gól született. Ez nemcsak a kapusról, hanem a Bayern teljes védekezéséről is sokat elmond. A párizsiak agresszív letámadása folyamatos nyomás alatt tartotta a müncheni hátsó alakzatot, Neuernek pedig esélye sem volt arra, hogy egy-egy bravúrral kozmetikázza a mutatóit.

Amikor a nimbusz megreped

Bár a számok alapján úgy tűnhet, Neuer pályafutása egyik legrosszabb mérkőzésén van túl, a valóság inkább az, hogy a bajor védelem asszisztált egy olyan támadósor remekléséhez, amely ezen az estén egyszerűen képtelen volt hibázni.

A diagnózis kegyetlen: a Bayern-védelem átjáróház volt, Neuer pedig csak egy passzív szemlélője lett saját tragédiájának.

A müncheni visszavágón a Bayernnek nem feltétlenül a kapusposzton kell csodát várnia.

Sokkal inkább azon múlhat a párharc sorsa, hogy a müncheniek képesek lesznek-e stabilizálni a védekezésüket, vagy ismét hagyják, hogy a PSG-támadók kedvükre sétáljanak be a világ legrövidebb filmjének a díszletei közé.