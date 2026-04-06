Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha ezt a gázvezetéket elvágják, magyar családok százezrei maradnak energia nélkül

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hosszabb interjú készült a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányával. Marco Rossi többek között arról is beszélt, lenne-e olasz szövetségi kapitány.

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a Radio Tutto Napoli „Sabato Sport” című műsorában nyilatkozott az olaszok világbajnoki fiaskójáról (sorozatban immár harmadszor nem lesznek kint a tornán), annak okairól, de szóba került az is, elvállalná-e a kispadot Olaszországban: „Egy dolgot szeretnék kiemelni: Magyarországon a stábommal novemberig kiváló munkát végeztünk. Sajnos néhány másodpercen múlt, hogy nem jutottunk pótselejtezőbe, pedig ez reális cél volt. A csoportban egyértelműen a második legjobb csapat voltunk Portugália mögött. Végül a saját hibáink miatt maradtunk le, és ez a magyarok 20-25 százalékának nem tetszett. A futballmemória mindenhol rövidtávú. Bár hosszú távú szerződésem van (2030-ig hosszabbítottak korábban Rossival – a szerk.) és a szövetség támogatását élvezem, ebben a szakmában mindig látni kell, mi történik körülöttünk.”

Marco Rossi az olasz futball helyzetéről is nyilatkozott
Marco Rossi az olasz futball helyzetéről is nyilatkozott
Fotó: Polyák Attila

Marco Rossi egyértelmű választ adott a kérdésre

„Az évek során több ajánlatot is kaptam, még a Premier League-ből is, de Olaszországból egyszer sem. Ezt megértem: inkább fiatal edzőkben gondolkodnak, én már nem tartozom közéjük, a tapasztaltabbaknál pedig elvárás a Serie A-s múlt, amivel nem rendelkezem. Ha egy vezető helyébe képzelem magam, Marco Rossi szerződtetése kockázatos döntés lenne, hacsak nem ismernek személyesen. Így jelenleg nem látok nagy esélyt arra, hogy Olaszországban dolgozzak a jövőben.” – zárta rövidre a kérdést az olasz-magyar szakember.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!