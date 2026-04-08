A román labdarúgás legendás alakja, Mircea Lucescu nyolcvanéves korában hunyt el. A korábbi szövetségi kapitány a román válogatott egyik edzésén lett rosszul, később kórházba szállították, viszont már nem tudott felépülni. Lucescutól Marco Rossi is búcsút vett, az olasz szakember a közösségi oldalán emlékezett meg a kiváló edzőről.

Lucescu számtalan csapatnál megfordult edzői pályafutása során. A román szakember hazája válogatottját többször is irányította – 2024-ben tért vissza a nemzeti együtteshez –, de Ukrajnában, Oroszországban, Törökországban és Olaszországban is dolgozott.

Rossi jól ismerte Lucescut, ugyanis a legendás tréner 1991 és 1993 között a Brescia csapatánál két évig a jelenlegi magyar szövetségi kapitány edzője volt.

Az olasz szakember a mai napig az egyik szakmai mentorának tartja egykori mesterét, akitől a közösségi oldalán megható posztban búcsúzott.

„Nyugodj békében, Mircea. Örökséged a futball világában soha nem feledjük”

– írta posztjában Rossi.

Az olasz szakember irányításával a magyar válogatott a szlovénok elleni győzelemmel és a görögök elleni döntetlennel kezdte a 2026-os évet.