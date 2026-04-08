Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kedden elhunyt a román labdarúgás legendás edzője, Mircea Lucescu. A kiváló szakembertől megható búcsút vett egykori tanítványa, Marco Rossi is.

A román labdarúgás legendás alakja, Mircea Lucescu nyolcvanéves korában hunyt el. A korábbi szövetségi kapitány a román válogatott egyik edzésén lett rosszul, később kórházba szállították, viszont már nem tudott felépülni. Lucescutól Marco Rossi is búcsút vett, az olasz szakember a közösségi oldalán emlékezett meg a kiváló edzőről.

Marco Rossi is elbúcsúzott Mircea Lucescutól
Fotó: Polyák Attila

Marco Rossi elbúcsúzott egykori edzőjétől

Lucescu számtalan csapatnál megfordult edzői pályafutása során. A román szakember hazája válogatottját többször is irányította – 2024-ben tért vissza a nemzeti együtteshez –, de Ukrajnában, Oroszországban, Törökországban és Olaszországban is dolgozott. 

Rossi jól ismerte Lucescut, ugyanis a legendás tréner 1991 és 1993 között a Brescia csapatánál két évig a jelenlegi magyar szövetségi kapitány edzője volt. 

Az olasz szakember a mai napig az egyik szakmai mentorának tartja egykori mesterét, akitől a közösségi oldalán megható posztban búcsúzott.

„Nyugodj békében, Mircea. Örökséged a futball világában soha nem feledjük” 

– írta posztjában Rossi.

Az olasz szakember irányításával a magyar válogatott a szlovénok elleni győzelemmel és a görögök elleni döntetlennel kezdte a 2026-os évet. Rossi nemrég hosszabb interjút adott, amelyben arról is beszélt lenne-e olasz szövetségi kapitány.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról