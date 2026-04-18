Több mint egy évtized után véget ért Megan Rapinoe és Sue Bird kapcsolata, a leszbikus pár egy közös Instagram-bejegyzésben tudatták a rajongókkal, hogy lezárult életüknek egy nagyon fontos fejezete.

Megan Rapinoe szakított olimpiai bajnok barátnőjével

„Ezt a hírt nem könnyű megosztani veletek” − kezdődik Megan Rapinoe és Sue Bird közös posztja, amely arról szól, hogy a sztárpáros több mint tíz év után szakít egymással.

Hosszas gondolkodás után úgy döntöttünk, hogy külön utakon folytatjuk. Ez a döntés nem volt könnyű, de közösen hoztuk meg, nagy szeretettel és tisztelettel egymás iránt. Az elmúlt évtizedben egy egész életen osztoztunk egymással, és ezeket az emlékeket mindig magunkkal fogjuk hordozni.”

− olvasható a pénteki bejegyzésben.

Rapinoe 2023-ban vonult vissza a profi labdarúgástól, előtte olimpiai aranyérmet szerzett az Egyesült Államok csapatával, kétszer pedig a világbajnokságot is megnyerte. Legjobb éve a 2019-es volt, akkor nyerte meg a második vb-címet, mellette pedig az Aranylabdát is bezsebelhette, ráadásul a Sports Illustrated őt választotta az év sportolójának. Expárja, Bird jelentős kosárkarriert tudhat magáénak: a WNB-ben négy alkalommal ünnepelhetett bajnoki címet, míg az amerikai válogatott mezében öt olimpiai aranyérem került a nyakába.

A sztárpáros hosszú ideje készíti közös, „A Touch More” című podcastjét, ám a szakításukkal együtt ennek is véget vetettek.