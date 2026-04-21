Pár nappal a szülés után meghalt a német focista, Markus Mendler felesége, Tamara Mendler: mindössze 32 évet élt.

Meghalt Tamara Mendler

A tragédia szombat éjszaka történt, amikor Tamara egy rövid,

súlyos betegség következtében életét vesztette. A pár néhány nappal korábban még közös örömöt élhetett át, hiszen megszületett második gyermekük, aki egészségesen jött világra.

A hirtelen veszteség így még fájdalmasabb és felfoghatatlanabb a család és a közösség számára.

A hírek először azt követően kezdtek terjedni, hogy Markus Mendler „személyes okokra” hivatkozva kihagyta csapata, az FC Homburg mérkőzését az FSV Frankfurt ellen. Nem sokkal később klubja hivatalos közleményben erősítette meg a tragikus eseményt.

Vor kurzem ist Markus Mendler zum zweiten Mal Vater geworden. Nun macht er eine schwere Zeit durch. Denn wenige Tage nach der Geburt ist seine Ehefrau Tamara verstorben. https://t.co/JI3bYNdjDj — Blick Sport (@Blick_Sport) April 20, 2026

Az FC Homburg megrendítő sorokkal búcsúzott: közlésük szerint

mély megdöbbenéssel és hatalmas szomorúsággal”

értesültek játékosuk feleségének haláláról. Kiemelték, hogy Tamara túl fiatalon hunyt el, ráadásul alig néhány nappal azután, hogy életet adott gyermekének. A klub hangsúlyozta: szavakkal alig kifejezhető egy ilyen veszteség súlya, és teljes támogatásukról biztosították Mendlert és családját ebben a rendkívül nehéz időszakban.

Tamara korábban maga is profi labdarúgó volt, az 1. FC Saarbrücken női csapatában játszott, ahol férjével is megismerkedett.

A klub szintén megható üzenetben emlékezett meg róla, kiemelve, hogy éveken át meghatározó tagja volt az együttesnek, személyisége pedig maradandó nyomot hagyott a közösségben.

A Saarbrücken közleménye szerint Tamara nemcsak a pályán, hanem azon kívül is példamutató ember volt:

csapattársai tisztelték és szerették, sokak számára valódi példaképként szolgált."

A klub együttérzését fejezte ki férje, gyermekei, valamint minden hozzátartozó és barát felé ezekben a fájdalmas órákban.

A futballvilág egy emberként áll Markus Mendler mellett, aki most felfoghatatlan veszteséggel kénytelen szembenézni: felesége halála mellett két kisgyermekéről is gondoskodnia kell. A klubok és szurkolók támogatása talán némi erőt adhat számára ahhoz, hogy átvészelje élete egyik legnehezebb időszakát.