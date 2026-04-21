Pár nappal a szülés után meghalt a német focista, Markus Mendler felesége, Tamara Mendler: mindössze 32 évet élt.
Meghalt Tamara Mendler
A tragédia szombat éjszaka történt, amikor Tamara egy rövid,
súlyos betegség következtében életét vesztette. A pár néhány nappal korábban még közös örömöt élhetett át, hiszen megszületett második gyermekük, aki egészségesen jött világra.
A hirtelen veszteség így még fájdalmasabb és felfoghatatlanabb a család és a közösség számára.
A hírek először azt követően kezdtek terjedni, hogy Markus Mendler „személyes okokra” hivatkozva kihagyta csapata, az FC Homburg mérkőzését az FSV Frankfurt ellen. Nem sokkal később klubja hivatalos közleményben erősítette meg a tragikus eseményt.
Az FC Homburg megrendítő sorokkal búcsúzott: közlésük szerint
mély megdöbbenéssel és hatalmas szomorúsággal”
értesültek játékosuk feleségének haláláról. Kiemelték, hogy Tamara túl fiatalon hunyt el, ráadásul alig néhány nappal azután, hogy életet adott gyermekének. A klub hangsúlyozta: szavakkal alig kifejezhető egy ilyen veszteség súlya, és teljes támogatásukról biztosították Mendlert és családját ebben a rendkívül nehéz időszakban.
Tamara korábban maga is profi labdarúgó volt, az 1. FC Saarbrücken női csapatában játszott, ahol férjével is megismerkedett.
A klub szintén megható üzenetben emlékezett meg róla, kiemelve, hogy éveken át meghatározó tagja volt az együttesnek, személyisége pedig maradandó nyomot hagyott a közösségben.
A Saarbrücken közleménye szerint Tamara nemcsak a pályán, hanem azon kívül is példamutató ember volt:
csapattársai tisztelték és szerették, sokak számára valódi példaképként szolgált."
A klub együttérzését fejezte ki férje, gyermekei, valamint minden hozzátartozó és barát felé ezekben a fájdalmas órákban.
A futballvilág egy emberként áll Markus Mendler mellett, aki most felfoghatatlan veszteséggel kénytelen szembenézni: felesége halála mellett két kisgyermekéről is gondoskodnia kell. A klubok és szurkolók támogatása talán némi erőt adhat számára ahhoz, hogy átvészelje élete egyik legnehezebb időszakát.