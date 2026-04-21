Szörnyű tragédia. Mély megrendüléssel fogadta a német futballközösség a hírt, hogy 32 éves korában meghalt Tamara Mendler, mindössze néhány nappal második gyermeke születése után. Férje, Markus Mendler – aki jelenleg a negyedosztályú FC Homburg játékosa – összetörten gyászolja feleségét és gyermekei édesanyját.

Meghalt Tamara Mendler

A tragédia szombat éjszaka történt, amikor Tamara egy rövid, 

súlyos betegség következtében életét vesztette. A pár néhány nappal korábban még közös örömöt élhetett át, hiszen megszületett második gyermekük, aki egészségesen jött világra. 

A hirtelen veszteség így még fájdalmasabb és felfoghatatlanabb a család és a közösség számára.

A hírek először azt követően kezdtek terjedni, hogy Markus Mendler „személyes okokra” hivatkozva kihagyta csapata, az FC Homburg mérkőzését az FSV Frankfurt ellen. Nem sokkal később klubja hivatalos közleményben erősítette meg a tragikus eseményt.

Az FC Homburg megrendítő sorokkal búcsúzott: közlésük szerint 

mély megdöbbenéssel és hatalmas szomorúsággal”

 értesültek játékosuk feleségének haláláról. Kiemelték, hogy Tamara túl fiatalon hunyt el, ráadásul alig néhány nappal azután, hogy életet adott gyermekének. A klub hangsúlyozta: szavakkal alig kifejezhető egy ilyen veszteség súlya, és teljes támogatásukról biztosították Mendlert és családját ebben a rendkívül nehéz időszakban.

Tamara korábban maga is profi labdarúgó volt, az 1. FC Saarbrücken női csapatában játszott, ahol férjével is megismerkedett.

 A klub szintén megható üzenetben emlékezett meg róla, kiemelve, hogy éveken át meghatározó tagja volt az együttesnek, személyisége pedig maradandó nyomot hagyott a közösségben.

A Saarbrücken közleménye szerint Tamara nemcsak a pályán, hanem azon kívül is példamutató ember volt: 

csapattársai tisztelték és szerették, sokak számára valódi példaképként szolgált."

 A klub együttérzését fejezte ki férje, gyermekei, valamint minden hozzátartozó és barát felé ezekben a fájdalmas órákban.

A futballvilág egy emberként áll Markus Mendler mellett, aki most felfoghatatlan veszteséggel kénytelen szembenézni: felesége halála mellett két kisgyermekéről is gondoskodnia kell. A klubok és szurkolók támogatása talán némi erőt adhat számára ahhoz, hogy átvészelje élete egyik legnehezebb időszakát.

