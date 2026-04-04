Tragédiával zárult az Alianza Lima stadionjában tartott szurkolói esemény, miután a hazai szimpatizánsok egy szektorban gyűltek össze, majd az MTI szerint valósággal összepréselték egymást. A szerencsétlen esemény során legalább egy szurkoló meghalt, a sérültek száma pedig meghaladhatja az ötvenet is.

Legalább egy szurkoló meghalt Peruban

Meghalt egy szurkoló a perui szerencsétlenség során

A listavezető Alianza Lima stadionjában, az Alejandro Villanuevában a hazai szurkolók a szombati meccsre hangolódva összezsúfolódtak egy szektorban, majd dülöngéltek-hullámoztak, és valósággal összepréselték egymást a lelátói demonstráció közben.

Juan Carlos Velasco perui egészségügyi miniszter kijelentette, hogy a szurkolói „előünnep” halálos kimenetelű esetet is eredményezett, és eddig 47 sérültről tudnak. Az Universitario de Deportes elleni rangadót a tragédia ellenére nem halasztják el.