Tragédia történt Dél-Amerikában. Legalább egy ember meghalt, mintegy félszázan pedig megsérültek egy szurkolói eseményen, amely a perui főváros egyik labdarúgó-stadionjában történt pénteken.

Tragédiával zárult az Alianza Lima stadionjában tartott szurkolói esemény, miután a hazai szimpatizánsok egy szektorban gyűltek össze, majd az MTI szerint valósággal összepréselték egymást. A szerencsétlen esemény során legalább egy szurkoló meghalt, a sérültek száma pedig meghaladhatja az ötvenet is.

Fotó: CONNIE FRANCE / AFP

Meghalt egy szurkoló a perui szerencsétlenség során

A listavezető Alianza Lima stadionjában, az Alejandro Villanuevában a hazai szurkolók a szombati meccsre hangolódva összezsúfolódtak egy szektorban, majd dülöngéltek-hullámoztak, és valósággal összepréselték egymást a lelátói demonstráció közben.

Juan Carlos Velasco perui egészségügyi miniszter kijelentette, hogy a szurkolói „előünnep” halálos kimenetelű esetet is eredményezett, és eddig 47 sérültről tudnak. Az Universitario de Deportes elleni rangadót a tragédia ellenére nem halasztják el.

