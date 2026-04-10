Lionel Messi és az MLS-bajnok Inter Miami már javában készül a vasárnapi New York Red Bulls elleni összecsapásra. A mérkőzés előtti edzés során az argentin világbajnok a kapura lövéseket gyakorolta, amikor az egyik labdája véletlenül az egyik kapu mögött dolgozó fotóst találta telibe.

Fotó: JORDAN BANK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A labda akkora erővel csapódott le, hogy a kamera objektívje eltörött. A közösségi médiában gyorsan elterjedt a lövésről készült videót, amelyen jól látszik, hogy a fotós először csak hitetlenkedve nézi a megrongálódott eszközt, majd kínosan mosollyal reagál az esetre.

Sok szurkoló azonban humorosan hozzáfűzte, hogy Messi lövései még a kamerákat sem kímélik. A 38 éves klasszis néhány hónapja egy operatőr fényképezőgépének lencséjére adott autogramot, amit úgyis nézhetnénk, hogy tönkretett egy 5000 dolláros (1,6 millió forint) gépet, de úgyis, hogy örök emléket szerzett egy szurkolójának, ráadásul megsokszorozta a kamera értékét, ami az aláírás miatt így már nagyságrendileg 1 millió dollárt ér.

A nyolcszoros aranylabdás Messinek egyébként legutóbb mindössze 10 percre volt szüksége ahhoz, hogy megszerezze az Inter Miami első gólját a labdarúgócsapat új arénájában, a Nu Stadionban. Az argentin világsztár a részben még építés alatt álló stadion róla elnevezett lelátója előtt talált be a kapuba a vendég Austin FC ellen 2-2-es döntetlennel zárult bajnoki mérkőzésen – tőle szokatlan módon fejjel. Lábbal is majdnem eredményes volt: a meccs hajrájában szabadrúgásból a kapufát találta el. A címvédő floridai csapat így már öt meccs óta veretlen.