A Cornellá ugyan nem említhető a legjobb spanyol klubok között, de az utánpótlása nem rossz. Innen került ki Jordi Alba és az Arsenal kapusa, David Raya is. Messi, az Inter Miami argentin sztárja tehát egy katalán csapatot vásárolt meg, ami arra is utalhat, hogy pályafutása végeztével Barcelona környékén tervez letelepedni a családjával.

Lionel Messi is klubtulajdonos lett

„Ez a lépés tovább erősíti Messi szoros kapcsolatát Barcelonával, valamint elkötelezettségét a sport és a helyi tehetségek fejlesztése iránt Katalóniában – egy olyan kötődést, amely a Barcelona-játékosként eltöltött éveire vezethető vissza, és azóta is töretlen” – áll a klub közleményében.

A katalóniai székhelyű Cornellà 1951-ben alakult, és bár jelenleg az alsóbb osztályokban szerepel, kiváló hírnévnek örvend az utánpótlás-nevelés terén.

A Transfermarkt adatbázisa is jól mutatja ezt: a Cornellá akadémiájáról olyan játékosok kerültek ki, mint az Arsenal kapusa, David Raya, a Barcelona balhátvédje, Gerard Martín, a korábbi Manchester United-kapus André Onana, valamint az Espanyol szélsője, Javi Puado.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 16, 2026

A klub korábbi neveltjei között szerepel Messi egykori barcelonai és miami csapattársa, Jordi Alba, valamint az MLS-kupa-győztes Ilie Sánchez is.

Messi érkezésével a Cornellá új szintre szeretne lépni

„Lionel Messi érkezése egy új fejezet kezdetét jelenti a klub történetében. Célunk a sport- és szervezeti fejlődés felgyorsítása, az alapok megerősítése, valamint a tehetségekbe való további befektetés” – írta a klub.

Bár a Cornellá utánpótlása kiemelkedő, a felnőttcsapat az utóbbi években gyengébben szerepelt. A klub 2014 és 2024 között a spanyol harmadosztályban játszott, azonban a 2024-es és 2025-ös kiesések után jelenleg már az ötödik ligában szerepel.

Közben Messi 2023 óta az amerikai MLS-ben futballozik, és tavaly története első bajnoki címéhez vezette az Inter Miami csapatát. A 38 éves klasszis továbbra is a liga legnagyobb sztárja, és az MLSPA adatai szerint évente több mint 20 millió dollárt keres.