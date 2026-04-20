Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Kiderült, ki lesz az új házelnök, bejelentést tett Magyar Péter

Baleset

Videón a brutális gázolás: szirénázó mentő elé futott a gyalogos – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Furcsa jelenet borzolta a kedélyeket a Spanyol Kupa döntőjének éremátadóján. Mikel Oyarzabal látványosan kihagyott két prominens politikust is a kézfogások sorából, ami pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát.

Mikel Oyarzabal két politikust is semmibe vett a Spanyol Kupa döntőjének éremátadóján, ami hatalmas port kavart Spanyolországban.

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Miért nem fogott kezet Mikel Oyarzabal a politikusokkal?

A Copa del Rey fináléja egyébként is drámai csatát hozott: az Atlético Madrid és a Real Sociedad 2–2-es döntetlent játszott a rendes játékidőben, így hosszabbítás következett. A ráadás kevés nagy helyzetet hozott, de Julián Álvarez kapufája így is emlékezetes maradt. A végső döntést a tizenegyespárbaj hozta meg, ahol Marrero kapus két lövést is hárított, így a baszk együttes megnyerte a trófeát.

A mérkőzés utáni ceremónián azonban nem a győzelem, hanem egy különös gesztus miatt került a figyelem középpontjába. 

Az éremátadás során ugyanis Oyarzabal egyszerűen elsétált Isabel Díaz Ayuso mellett anélkül, hogy kezet fogott volna vele. A jelenetet sokan azonnal megosztották, találgatva, hogy szándékos vagy véletlen mozdulatról volt-e szó – a politikus láthatóan meglepődve figyelte a történteket.

Nem sokkal később azonban újabb felvételek kerültek elő, amelyekből kiderült: nem egyedi esetről van szó. A csatár hasonló módon haladt el Juan Manuel Moreno Bonilla mellett is, őt sem üdvözölve a sorban.

A díszpáholyban egyébként több magas rangú közéleti szereplő is jelen volt, köztük VI. Fülöp király, valamint a baszk kormány elnöke, Imanol Pradales is.

Hogy Oyarzabal gesztusa tudatos állásfoglalás volt-e, vagy csupán a pillanat hevében történt figyelmetlenség, egyelőre nem derült ki – az viszont biztos, hogy a jelenet legalább akkora visszhangot váltott ki, mint maga a döntő.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!