Mikel Oyarzabal két politikust is semmibe vett a Spanyol Kupa döntőjének éremátadóján, ami hatalmas port kavart Spanyolországban.

Mikel Oyarzabal két politikust is semmibe vett

Miért nem fogott kezet Mikel Oyarzabal a politikusokkal?

A Copa del Rey fináléja egyébként is drámai csatát hozott: az Atlético Madrid és a Real Sociedad 2–2-es döntetlent játszott a rendes játékidőben, így hosszabbítás következett. A ráadás kevés nagy helyzetet hozott, de Julián Álvarez kapufája így is emlékezetes maradt. A végső döntést a tizenegyespárbaj hozta meg, ahol Marrero kapus két lövést is hárított, így a baszk együttes megnyerte a trófeát.

A mérkőzés utáni ceremónián azonban nem a győzelem, hanem egy különös gesztus miatt került a figyelem középpontjába.

Az éremátadás során ugyanis Oyarzabal egyszerűen elsétált Isabel Díaz Ayuso mellett anélkül, hogy kezet fogott volna vele. A jelenetet sokan azonnal megosztották, találgatva, hogy szándékos vagy véletlen mozdulatról volt-e szó – a politikus láthatóan meglepődve figyelte a történteket.

Le como los huevos a Oyarzabal, no le ha dado la mano a Ayuso. Muy grande el capitán txuri urdin pic.twitter.com/uiQRC5Eqlh — Lutxando con la vida (@EddieyPunto) April 18, 2026

Nem sokkal később azonban újabb felvételek kerültek elő, amelyekből kiderült: nem egyedi esetről van szó. A csatár hasonló módon haladt el Juan Manuel Moreno Bonilla mellett is, őt sem üdvözölve a sorban.

Oyarzabal no solo pasó de Ayuso, también de Moreno Bonilla. Me declaro fan total... pic.twitter.com/SU6s9Sjz6v — Ivan (@caminantes21) April 19, 2026

A díszpáholyban egyébként több magas rangú közéleti szereplő is jelen volt, köztük VI. Fülöp király, valamint a baszk kormány elnöke, Imanol Pradales is.

Hogy Oyarzabal gesztusa tudatos állásfoglalás volt-e, vagy csupán a pillanat hevében történt figyelmetlenség, egyelőre nem derült ki – az viszont biztos, hogy a jelenet legalább akkora visszhangot váltott ki, mint maga a döntő.