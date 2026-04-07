Egybehangzó sajtóértesülések szerint a román labdarúgás legendás alakja, Mircea Lucescu nyolcvanéves korában meghalt a bukaresti kórházban. A legendás szövetségi kapitány a román válogatott egyik edzésén lett rosszul, később kórházba szállították, viszont már nem tudott felépülni.

Mircea Lucescu a román válogatott edzésén lett rosszul

Mircea Lucescu elhunyt

A nyolcvanéves edzőlegenda a román labdarúgó-válogatott egyik edzés előtti eligazításán ájult el, később kórházba szállították, ahonnan előbb jobb, később rosszabb híreket kaptak a szurkolók. Hétfőn kiderült, hogy Mircea Lucescu mesterséges kómában fekszik, miután április 5-én szívrohamot kapott, s bár a halálhíréről szóló sajtóértesüléseket cáfolta a bukaresti kórház, kedd este viszont megerősítette, hogy a románok legendás edzője feladta a küzdelmet.

A román sajtó szerint Lucescu családja körében távozott az élők sorából.

🖤Eski teknik direktörümüz Mircea Lucescu 80 yaşında hayatını kaybetti.



🙏Hayatını kaybeden Lucescu’ya Allah’tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. pic.twitter.com/5oWE1XnGwb — Peşindeyiz Galatasaray! (@PesindeyizApp) April 7, 2026

Lucescu játékosként hét bajnoki címet szerzett a Dinamo Bucuresti mezében, a román válogatottban pedig 65 mérkőzésen tíz gólt szerzett. Visszavonulása után edzőnek állt, legnagyobb sikereit az ukrán Sahtar Doneck élén érte el, amellyel nyolc alkalommal nyert bajnokságot, hatszor kupát, hét szuperkupát, valamint 2009-ben az UEFA-kupát is behúzta. Olaszországban számos csapatnál megfordult, mint a Pisa, a Brescia, a Reggiana, valamint az Inter, de török csapatok is foglalkoztatták.

A Galatasaray kispadján Európai Szuperkupát és bajnoki címet nyert, míg a szintén török Besiktassal bajnok lett.

Több orosz csapatot is irányított, a hazai porondon pedig a Dinamo Bucuresti kispadján egy bajnoki aranyérmet és két kupagyőzelmet ünnepelhetett, de ugyanezt a Rapid Bucurestivel is megcsinálta, csak ott egy kupa jutott a román bajnoki cím mellé. Törökországban szövetségi kapitányi munkát is végzett, két alkalommal pedig a román nemzeti csapatot is vezette, először 1981 és 1986 között, majd 2024-ben visszatért.