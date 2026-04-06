A román edzőlegendával kapcsolatban az Egyetemi Kórház közleményt adott ki, amelyben a betegek magánéletének és nyugalmának tiszteletben tartására szólít fel, ugyanis több román portál is, tévesen a volt szövetségi kapitány haláláról írt. A Bukaresti Kórház vasárnap reggeli közleménye szerint a volt edzőt az éjszaka folyamán az intenzív osztályra szállították, jelenleg kómában van, és gépek tartják életben. Mircea Lucescu azt követően kapott szívrohamot, hogy csütörtökön egészségi okok miatt lemondott a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról.

Kritkus állapotban van Mircea Lucescu

Mircea Lucescu kritikus állapotban van

A 80 éves edző pénteken abban a kórházban kapott szívrohamot, amelyben kedden szívbetegség miatt megoperálták. Először arról szóltak a hírek, hogy az állapota stabil, de úgy tűnik, roszabbodott a helyzet.

Lucescu először az 1980-as években irányította hazája válogatottját, amely abban az időszakban jutott ki első alkalommal az Európa-bajnokságra. Másodszor 2024 augusztusában vette át a román csapat felkészítését, de múlt szerdán kikaptak Törökországtól világbajnoki pótselejtezőn, ezért nem jutottak ki a nyári tornára.

Családja – felesége, Neli, fia, Razvan és unokája, Matei – szombat éjjel, nem sokkal éjfél előtt érkezett a kórházba. Razvan Lucescu, a PAOK Szaloniki edzője, azonnal elhagyta Görögországot a Panathinaikosz elleni 0–0-s mérkőzés után. A görög rendőrség gyorsan a repülőtérre kísérte, és 21:25-kor már Bukarest felé tartott egy magángéppel.

Körülbelül 20 perc kórházi tartózkodás után a három családtagot távozás közben látták. Razvan Lucescu ekkor a sajtóhoz fordult, és azt kérte, tartsák tiszteletben a családot, az edző állapotáról pedig a kórház ad majd tájékoztatást.