Nem mindennapi eredménnyel ért véget egy magyarországi korosztályos futsalmérkőzés. Az SG Kecskemét Futsal 39-0-ra verte az Ecser SE együttesét, mindez pedig az MLSZ figyelmét sem kerülhette el.

Az MLSZ vizsgálatot indított a gyanús eredménnyel véget ért futsalmérkőzés után

Miért indított vizsgálatot az MLSZ?

A kecskeméti együttes egy híján 40 rúgott góllal zsebelte be a három pontot, nagy arányú győzelmének köszönhetően pedig a bajnokság élén végzett. Érdekesség, hogy az ugyanebben a fordulóban a Kóka SE-t 18-0-ra kiütő Monor SE csapata csupán a kevesebb szerzett gólja miatt szorult a második helyre.

Mindkét csapat egyaránt 43 ponttal és plusz 161-es gólkülönbséggel zárta a bajnokságot, az első helyről a több rúgott találat döntött.

Ebben a kecskemétiek voltak jobbak, ők 189-ig jutottak, míg a monoriak 187-ig, ez alapján a Kecskemét csapata szerzett jogot arra, hogy részt vegyen az országos bajnokságba jutásért esedékes rájátszáson.

A szövetség a honlapján adott tájékoztatást arról, hogy a Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatósága bevonásával vizsgálatot indított a mérkőzés meglehetősen gyanús körülményeinek kivizsgálására.