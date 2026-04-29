Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Sport

A legendák kiakadtak, a PSG edzője soha nem látott még ilyen meccset

Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokkoló eredménnyel ért véget egy futsalmérkőzés. Az MLSZ Regionális Futsal U17 Déli csoportjának záró fordulójában az SG Kecskemét Futsal csapata 39-0-ra nyert, a szövetség pedig vizsgálatot indított a gyanús körülmények tisztázására.

Nem mindennapi eredménnyel ért véget egy magyarországi korosztályos futsalmérkőzés. Az SG Kecskemét Futsal 39-0-ra verte az Ecser SE együttesét, mindez pedig az MLSZ figyelmét sem kerülhette el.

Az MLSZ vizsgálatot indított a gyanús eredménnyel véget ért futsalmérkőzés után
Fotó: szovetseg.mlsz.hu

Miért indított vizsgálatot az MLSZ?

A kecskeméti együttes egy híján 40 rúgott góllal zsebelte be a három pontot, nagy arányú győzelmének köszönhetően pedig a bajnokság élén végzett. Érdekesség, hogy az ugyanebben a fordulóban a Kóka SE-t 18-0-ra kiütő Monor SE csapata csupán a kevesebb szerzett gólja miatt szorult a második helyre. 

Mindkét csapat egyaránt 43 ponttal és plusz 161-es gólkülönbséggel zárta a bajnokságot, az első helyről a több rúgott találat döntött. 

Ebben a kecskemétiek voltak jobbak, ők 189-ig jutottak, míg a monoriak 187-ig, ez alapján a Kecskemét csapata szerzett jogot arra, hogy részt vegyen az országos bajnokságba jutásért esedékes rájátszáson.

A szövetség a honlapján adott tájékoztatást arról, hogy a Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatósága bevonásával vizsgálatot indított a mérkőzés meglehetősen gyanús körülményeinek kivizsgálására.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!