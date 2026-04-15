A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) kedden a hivatalos honlapján tudatta, hogy a Fizz Liga 2026-2027-es idényétől kezdve az utolsó helyezett kiesik, míg a 11. a Merkantil Bank Liga 2. helyezettjével osztályozót vív az élvonalbeli tagságért. Arról, hogy végül melyik együttes szerepelhet az NB I-ben, arról egyetlen mérkőzés fog dönteni, semleges helyszínen.

Lőw Zsolt, az MLSZ szakmai elnöke magyarázta el a döntést

Mit remél az MLSZ az osztályozó mérkőzéstől?

Erre a kérdésre a szövetség szakmai alelnöke, Lőw Zsolt adta meg a választ, aki az mlsz.hu-n mondta el véleményét a keddi döntésről.

„Az osztályozó bevezetésének ötlete nem új keletű, az NB I-es klubok egy ideje kérték már, ugyanis szerintük a tizenkét csapathoz képest aránytalan volt a két kieső. Ha körbetekintünk a nemzetközi futballvilágban, azt látjuk, a tizenkét csapatos bajnokságokban több példa van arra, hogy csak az utolsó esik ki automatikusan, míg az utolsó előtti osztályozót játszik, mint arra, hogy az utolsó kettő biztosan kiesik” − fogalmazott a magyar szakember.

Innen nézve az élvonalbeli egyesületek részéről ez egy jogos kérés volt, ugyanakkor az MLSZ-nek az NB II-es klubok érdekeit is szem előtt kell tartania.”

Lőw is tudatában van annak, hogy mindenki számára tökéletes döntést nem lehet hozni, azonban törekedtek arra, hogy a legjobb megoldás szülessen meg.

Ha lenne idén is osztályozó az NB I-ben, a Diósgyőr készülhetne rá nagy eséllyel

„Pont az esélyegyenlőség miatt dől el egy mérkőzésen az élvonalbeli tagság. Szakmailag logikus lenne a két meccs, de abban az esetben, éppen a bajnokságok rendszeréből adódó különbségek miatt, túlságosan az NB I-es csapat felé billenne a mérleg nyelve. Hiszen az első osztályú kluboknak magasabb a költségvetésük, alkalmazhatnak légiósokat, a támogatás terén is kialakulhat nagyobb differencia – ez két találkozón könnyebben kijön, mint egyen” − tette hozzá az alelnök, majd kiemelte, hogy egy mérkőzésen bármi megtörténhet.

ennek az egy meccsnek adhatunk egy olyan körítést, hogy azzal a futball ünnepévé varázsoljuk, ahogy azt teszik Angliában, Németországban és még számos országban. Abban mindenki biztos lehet, hogy az MLSZ mindent megtesz majd azért, hogy olyan helyszínt találjon és olyan körülményeket biztosítson, amelyeknek köszönhetően valóban egy ünneppé válik az osztályozó mérkőzés”

− zárta gondolatait Lőw.