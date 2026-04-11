A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága az április 9-i ülésén azt a döntést hozta, hogy a szurkolók megbotránkoztató bekiabálásai miatt két NB I-es csapatot is pénzbüntetéssel sújt, a szankciót azonban sem a Honvéd, sem a Szeged nem úszta meg.

Az MLSZ a Honvédot sem kímélte

Az MLSZ fegyelmi bizottsága a Zalaegereszeget, valamint a Debrecent is pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, miután a szurkolók több mérkőzésen keresztül megbotránkoztató kifejezéseket kiabáltak be a pályára.

A FEB összevont eljárásban a Budapest Honvéd FC-t (a Kecskeméti TE és a Békéscsaba 1912 Előre elleni mérkőzéssel kapcsolatban) szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi − olvasható a közleményben.

A Honvéd mellett még a szintén NB II-es Szegednek kell fizetnie, szintén a szurkolók megnyilvánulása miatt, több pénzbüntetést nem osztott ki a magyar szövetség.